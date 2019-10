Senfonik rock ile metal müzik fırtınası

Besteci ve Orkestra Şefi Musa Göçmen, kendi senfoni orkestrası ve Ankaralı fan ve müzisyenlerle hem ülkemizde hem dünyada bir ilk olacak çalışmaya start verdi.

SenfoRock adlı bu çalışma Musa Göçmen’in Masters Of Rock Festivali tecrübesiyle güç kazanmış bir çalışmadır.

SenfoRock sahnesinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, iki elektro gitar, bir bas gitar ve davuldan oluşan bir rock band, tamamen rock müzik fanlarından oluşan 35 kişilik koro ve sekiz konuk solist yer alacak.

Kısacası sahnede 70 kişilik koca bir müzik ordusu yer alacak.

Ekip yaklaşık 1,5 saatlik sürede, rock ve metal müziğin dama taşı grupların en tanınmış şarkılarını senfonik bir formatta seyirciyle buluşturacak.

Bu kalabalık ekibin senfonik bir şekilde seslendireceği gruplar arasında Metallica, Deep Purple, Judas Priest, Accept, Slayer, Iron Maiden, Manowar, Motörhead, Scorpions, Megadeth gibi grupların dünya çapında tanınmış ve klasikleşmiş şarkıları yer almakta…

Metallica’dan Master Of Puppets, Judas Priest’ten Breaking The law, Motörhead’den Ace Of Spades, Deep Purple’dan Smoke On The Water’u saymamız sanırım izleyiciyi nelerin beklediğini ortaya serecektir.

Çok sesli müziği ve rock/metali sevenlerin asla kaçırmayacağı ve Türkiye ve Dünya müzik tarihine geçecek bu çalışmayı kaçırmayın.

11 ARALIK 2016 PAZAR – JOLLY JOKER ANKARA

15 OCAK 2017 – IF PERFORMANS BEŞİKTAŞ / İSTANBUL