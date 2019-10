Sepultura garajitanbul’da

Temellerini 1984’te atan efsanevi Brezilyalı grup ilk albümleri Morbid Visions’ı 1986 yılında yayınladı. Peşpeşe çıkardıkları albümlerle kısa sürede adını duyuran Sepultura, 1991 yılında yayınlanan Arise albümüyle dünya çapında büyük bir başarı yakaladı. 1993’te bütün zamanların en iyi heavy metal albümlerinden biri olarak görülen Chaos A.D.’yi yayınladılar. 1996 yılında çıkardıkları Roots albümüyle metal dünyasındaki yerini sağlamlaştıran grup, Max Cavalera’nın ayrılmasıyla vokalleri üstlenen Derrick Green önderliğinde Against, Nation, Roorback, Dante XXI, A-lex, Kairos, The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart albümleri ile başarılarına devam etti.

Metal müziğin dev isimlerinden olan Sepultura 26 Kasım 2015’te %100 Metal konserleri kapsamında garajistanbul sahnesinde.

Bilet fiyatı: 40TL (25 Ekime kadar geçerli indirimli dönem bilet fiyatıdır.)

Bilet satış noktaları: Hammer Müzik (Kadıköy), Goblin Store (Beyoğlu), Mephisto (Beyoğlu)