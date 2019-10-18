Kalıtsal kellik, saç dökülmesinin en sık nedenidir. Kalıtsal örüntü kellik gerçekten bir hastalık değil, genetik, hormon düzeyleri ve yaşlanma sürecinin bazı kombinasyonlarından kaynaklanan doğal bir durumdur.

Neredeyse tüm erkekler ve kadınlar, yaşlandıkça saç dökülmesini fark edeceklerdir. Bununla birlikte, kadın ve erkeklerin %40'ı bu durumu daha açık bir şekilde yaşayacaktır. Saç dökülmesi tipik olarak 20'li ve 30'lu yaşlarda başlar, ancak kadınlarda değişiklikler menopozdan sonra en belirgindir. Bu durum aynı zamanda androgenetik alopesi ve erkeklerde erkek tipi kellik olarak adlandırılır.

Araştırmacılar bu tür saç dökülmesinin nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladılar. Erkek hormonu testosteron formunun etkisiyle saç uzamasının normal döngüsü, daha kısa, daha ince veya "küçülmüş" saçlara neden olur. Sonuç olarak, saç derisinin bazı bölgelerinde saç büyümesi tamamen durur ve bu da saç dökülmesinin tipik desenine neden olur. Kellik, annesinin ailesinden miras aldığı halk bilgeliğinin aksine, durum her iki ebeveynin de katkısı olan genlere bağlı görünüyor.

Belirtileri neler?

Kalıtsal kellik, saçların incelmesi ile başlar ve saç derisinin bölümlerinde saç dökülmesini tamamlamak için sıklıkla ilerler. Yastıktaki, küvetteki veya taraktaki tüyler, saç dökülmesinin güvenilir olmayan belirtileridir. Bir kişi günde ortalama 100 tel saç kaybeder ve doğumdan sonra veya ciddi bir hastalık gibi bazı durumlarda daha fazla saç dökülebilir.

Erkeklerde saç dökülmesi tipik olarak tepe ve ön yan taraflarda başlar ve M şeklinde bir şekilde ilerler. En ileri aşamada, kafa derisinin yanı ve arkası boyunca sadece bir saç kenarı kalır.

Kadınlarda saç dökülmesi daha yaygın, ancak daha iyi gizlenmiş olma eğilimindedir. Saç alın çizgisinin arkasının boşalması ve saç ayrım çizgisinin belirginleşmesi şeklinde başlar. Saç derisinin belirgin bir şekilde görünmesi özellikle tepe bölümünde. İstisnai olarak da alın çizgisinden enseye kadar devam edebilen saç kaybı da (diffuse alopecia) söz konusu olabilir.

Nasıl teşhis edilir?

Kalıtsal örüntü kellik genellikle kendi örüntüsü ve aile üyelerini etkileyen benzer bir saç dökülmesi öyküsü ile teşhis edilir. Çoğu insanda başka test gerekmez. Bu tip saç dökülmesi kalıcıdır.

Nasıl önlenir?

Kalıtsal saç dökülmeleri bir uzman tarafından belirlenecek ilaçlarla yavaşlatılabilir, trikolojik losyonlarla bu tip dökülmeler ertelenebilir. Bunun dışında beslenme, stres ve uyku gibi faktörler önemlidir. Saç derisi sağlığı için saçı temiz tutmak da ayrıca önemlidir. Isı ve kimyasal işlemleri mümkün olduğunca az kullanmak gerekir. Kalıcı saç dökülmesi yaşanması durumunda ise en kalıcı çözüm saç ekimi teknikleridir.

Saç bakım uzmanından destek alınmalı mı?

Saç bilimi konusunda uzman saç terapi merkezlerinde uygulanan “profesyonel yapılandırıcı bakımlar” çok zayıf veya ciddi hasar görmüş ve kırılgan hale gelmiş saçların uzun dönemli onarımını sağlar. Nano moleküler yapıda geliştirilen topikal bakımlar küçültülmüş moleküler yapıları ile saç köküne etki ederek ve saçın dış kapakları içine girerek saçtaki amino asit zincirlerini tamir eder. Kökten uca onarılan saçlar yeniden parlak canlı ve sağlıklı şekil alabilir hale getirilebilir.