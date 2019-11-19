Saçınızın dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Bunun geçici, geri dönüşümlü veya kalıcı olması, uygulanacak tedavi şekilleri üzerinde etkili bir rol oynar. En önemli adım, saç dökülmesinin nedenini teşhis edebilmeleri için bir doktora gitmektir.

Saç dökülmesiyle ilgili neler yapılabilir?

Hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişikliklerin veya stresin neden olduğu saç dökülmesi herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir. Bunun yerine, vücudun bu süreçleri atlaması ve eski dengesine kavuşması beklenebilir.

Besin eksikliğinden kaynaklanan dökülmeler doktor ya da diyetisyen eşliğinde dengeli beslenme ve takviyelerin kullanımı ile düzeltilebilir. Eksikliğin altta yatan bir tıbbi durumdan kaynaklanması durumunda doktor desteği alınmalıdır. Saç dökülmesine yol açan herhangi bir tıbbi durum, sadece semptomlarını değil, tüm durumu ele almak için doğrudan tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, kadın tipi kellik ve diğer alopesi’lerin neden olduğu saç dökülmesi için bir dizi olası ilaç ve tedavi vardır. Tam sonuçları görmek için aylarca ya da yıllarca tedavilerden birini veya kombinasyonlarını kullanmanız gerekebilir. Medikal tedavilerin dışında çeşitlik destek tedavileri de uygulanabilir.

Trombosit bakımından zengin plazma (PRP) tedavisi

Trombosit bakımından zengin plazma (PRP) tedavisi üç aşamadan oluşur. Kişinin kanı alınır, işlenir ve saç derisine geri enjekte edilir. PRP tedavisi, dört ila altı ayda bir yapılan bakımla dört ila altı haftalık bir süre içinde birkaç seans içerir.

Işık ve lazer tedavisi

Lazer cihazları, androgenetik alopecia ve saç dökülmesi olan insanlar için saç büyümesini uyarabilir. Lazer tedavisi son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır.

Trikolojik tedaviler

Bu tedavi yöntemi Avrupa, Amerika ve Uzak doğuda çoktandır kullanılan ve fayda sağlanan bir bilim dalıdır. Ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır.

Saç dökülmesini önlemek için 3 sağlıklı alışkanlık

Yaşam tarzınızda dikkat edeceğiniz beş sağlıklı alışkanlıkla saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Bunlar stres kontrolü, saç şekillendirme değişiklikleri ve beslenme dengesizliklerini içermektedir.

1. Saç şekillendirme alışkanlıklarınızı değiştirin. Örgü, topuz veya at kuyruğu gibi sıkıca bağlı stillerden uzak durun. Saçları çok fazla çekmemek için gerekiyorsa, hafifçe yıkayın veya fırçalayın, gerekirse geniş dişli bir tarak kullanın. Sıcak maşalar, kıvırıcı veya düzleştirici fönler, sıcak yağ işlemleri, boyatma ve diğer kimyasal işlemleri kaçınılması gereken diğer şeylerdir.

2. Beslenmenize dikkat edin. Yediğiniz yiyeceklere ve ne kadar yediğinize dikkat edin. Örneğin, vitamin ,mineral ve protein bakımından zengin çeşitli yiyeceklerin tüketilmesi, vücudunuzun ve saçların yeniden büyümesinden sorumlu alanların beslenmesine yardımcı olacaktır.

3. Stresi yönetin. Travma aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilse de, yoga gibi egzersizler veya meditasyon gibi dikkat teknikleriyle yaşamınızdaki devam eden stresi yönetmenize yardımcı olabilirsiniz. Bazı araştırmalar, yoga ve meditasyonun kan şekerini düzenlemeye ve dolaşımını artırmaya, yeniden büyümeyi desteklemeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

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