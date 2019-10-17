Saç dökülmesinin birçok nedeni vardır ve her cinsiyetten yetişkin ve çocuğu etkileyebilir. Saç dökülmesi sadece erkek tipi kellikten kaynaklanmaz, besin eksikliğinden de kaynaklanabilir. Yeterince demire sahip olmadığınızda, vücudunuz kanınızda hemoglobin üretemez. Hemoglobin, saç büyümesini teşvik eden hücreler de dahil olmak üzere vücudunuzdaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için oksijen taşır. Tedaviyle hem demir eksikliğini hem de saç dökülmesini tersine çevirebilirsiniz.

Nasıl anlaşılır?

Demir eksikliği saç dökülmesi, geleneksel erkek ve dişi saç dökülmesine benzeyebilir. Araştırmalar demirin sadece saç dökülmesinde rol oynayamayacağını, aynı zamanda saçın genetik erkek ve kadın tipi kellik ile aynı şekilde dökülmesine neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Saç dökülmesi yaşıyorsanız, duşta veya saç fırçalarınızda normalden daha fazla saç görebilirsiniz.

Demir eksikliği ve saç dökülmesini nasıl tedavi edersiniz?

Demir eksikliği ile ilgili saç dökülmelerinin çoğu kalıcı değildir. Saç dökülmesini tedavi etmenin en iyi yolu, sorunun altta yatan nedenini ele almaktır. Saç dökülmenizin demir eksikliği ile ilgili olduğunu düşünüyorsanız, demir seviyenizi ölçmek için bir doktora danışın. Test sonuçlarınız düşük demir seviyeleri gösteriyorsa, doktorunuz gerekli tedaviyi düzenleyecektir.

Demir eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmesinin görünümü nasıldır?

Demir eksikliği nedeniyle saç dökülmesi sadece geçici olarak sürmelidir. Tedavi seçeneklerini tartışmak ve saçlarınızı sağlığına hızla kavuşturmak için bir saç bakım uzmanını ziyaret etmeniz gerekebilir. Saç bakım uzmanınız ihtiyaçlarınız için doğru miktarda demir almak için diyetinizi değiştirmenize yardımcı olabilir. Saç sorunları çok yönlü yardımla desteklendiğinde ve takip edildiğinde iyileşebilmektedir. Diğer tüm sağlık sorunları gibi saç sorunları da holistik dediğimiz kişinin yaşam şeklini, beraberinde taşıdığı genetik öyküyü, beslenme şeklini, sağlık durumunu, psikolojik durumunu, saç bakım alışkanlıklarının araştırılmasını gerektiren bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde çözülebilir.

Demir eksikliğini ve saç dökülmesini önleyebilir misiniz?

Gelecekteki saç dökülmesini önlemek için sağlıklı, dengeli bir diyet uygulayın. Ispanak, bezelye, yağsız proteinler (kırmızı et ve somon gibi) ve kuru meyveler tüketebilirsiniz. Diyetinize C vitamini yüksek gıdalar ekleyin. Bu besinler vücudunuzun demiri daha verimli bir şekilde emmesini sağlar. Daha fazla portakal, çilek, kavun, brokoli ve domates yediğinizden emin olun.

Saçınızı serbest bırakın. Kafa bandının sıkıca kullanılması, kırılmaya ve saç dökülmesine neden olabilir. Saçlarınızı eşarp ve şapkalarla birlikte elementlerden koruyun. Son derece güneşli ve rüzgarlı günlerde saçlarınızı kapalı tutun. Isıl ve kimyasal işlemleri mümkün olduğunca azaltın.