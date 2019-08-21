Merhaba sevgili okurlarım, koskoca bir yazı bitiriyoruz ve böylece tatillerimiz de yavaş yavaş bitiyor.

Hepimiz her zamanki rutinimize geri dönüyoruz. Bugün İstanbul’da o kadar çok yağmur yağdı ki, sonbahardayız gibi hissettirdi bana. Neyse efendim, biz yine işimiz olan saç konusuna geri dönelim.

Yazın saçımız güneşten, denizden, havuzdan payını aldı ve bir parça yıprandı. Bu yazımda size hem tatiliniz devam ederken hem de tatil dönüşü uygulayabileceğiniz, saçınızın daha iyi görünmesini sağlayacak bazı bakım ipuçları vereceğim.

Birinci kural deniz, havuz ve güneş sonrası saçı durulamamız gerekir. Akşam olduğunda saç mutlaka şampuan ile yıkanmalı.

Gün içinde veya güneşlenme esnasında, durulanmayan, saçı nemlendiren kremler kullanmak gerekli. Unutmayın, saçlarımız nemle beslenir. Plajda kuruyan saçımızı yağlar kullanarak korumaya çalışmayalım. Kuruyan saçın neme ihtiyacı vardır ve saçımız atmosferden nemle beslenir. Yağ kullanımı ise saçımızın nemlenmesini engelleyecektir.

Özellikle işlem görmüş yani, boya ve açma işlemlerine maruz kalmış saçlar daha çok kuruyup daha cansız görünecektir. Bu tip saçlar için biraz daha profesyonel ürünler kullanabiliriz. Yoğun bir şekilde nemlendiren ve protein içeren maskeler haftada bir gibi dönüşümlü olarak kullanılabilir.

Yazın şapka ve eşarpla da saçımızı güneşten koruyabiliriz. Saçın açıkta kalan kısımlarına da sprey formunda nemlendiriciler kullanarak daha iyi ve sağlıklı olmasını sağlayabiliriz.

Yaz bitiminde ise saç bakımımızı, sadece saç bakımı için açılmış merkezlerde daha uygun koşullarda ve daha etkin bir şekilde yaptırabiliriz.

İyi haftalar dilerim.

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