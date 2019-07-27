Hayatın sadece güzel, sevgi dolu, mutlu, iyi anlarını seçmek cesur olmayı gerektirir. Zihnimizin bir kötülüğü on yapabilecek kadar haşin düşünmesi kolaydır. Kötülüğe prim vermemek, kötülüğü silmek, ayıbı örtmek ne zordur insan zihni için! Çığ gibi büyütmek, konuştukça konuşmak en kolayıdır. Zihnimizin doğal bir sürecidir bu. Onu eğitmek bizim elimizdedir. Eğittiğimizde ise zihin bize yardımcıya dönüşür. Bu yazımda, iyiye odaklanacak kadar cesur olmak için kendine söz vermek isteyenlere 'İyimserin Öğretisi' adlı yazıyı paylaşacağım. Bir iyimser olmak istiyorsanız Christian Larson'un şu sözlerini takip edin:

Kendime Söz Veriyorum...

Hiçbir şeyin iç huzurumu bozamayacağı kadar güçlü olmak için.

Karşılaştığım herkesle sağlık, mutluluk ve bolluktan konuşmak için.

Bütün arkadaşlarımın, kendilerinde çok değerli bir şey olduğunu hissetmelerini sağlamak için.

Her şeye iyi tarafından bakmak ve iyimserliğimi gerçek kılmak için.

Sadece en iyiyi düşünmek, en iyi için çalışmak ve en iyiyi ummak için.

Kendi başarım için olduğu kadar başkalarının mutluluğu konusunda da istekli olmak için.

Geçmişin hatalarını unutup gelecekteki büyük başarılara odaklanmak için.

Her zaman neşeli bir ifade takınmak ve karşılaştığım her canlıya gülümsemek için.

Başkalarını eleştirmeye zamanım kalmayacak şekilde kendimi ilerletmek için çok zaman harcamak için.

Endişelenmeyecek kadar rahat, öfkelenmeyecek kadar yüce gönüllü, korku duymayacak kadar güçlü, sıkıntının varlığına izin vermeyecek kadar mutlu olmak için.

Kendimi iyi olarak düşünmek ve bu gerçeği yüksek sesle değil, büyük eylemlerle dünyaya ilan etmek için.

İçimdeki en iyiye sadık olduğum sürece bütün dünyanın benim tarafımda olduğuna dair inançla yaşamak için.

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