Telefonunuzu değiştirmeye karar verdiniz. Teknoloji mağazasına girdiniz. Telefonu hangi kriterlerde almak istediğinizi size yardımcı olan kişiye söylüyorsunuz. Neler söylersiniz?

Tahmin edeyim.

'En yenisini istiyorum, en güncel yenilikler cihazda olsun, kamerası en iyi olan, en iyisi en iyisi en iyisi...'

Değil mi?

Kim istemez ki.

Peki şimdi soruyu şöyle değiştirelim. Okurum, eğer çocuğunuz var ise çocuğunuzu neye göre yetiştirir, eğitim verirsiniz?

Yok ise, etrafınızdakiler çocuklarını neye göre yetiştiriyorlar, eğitim veriyorlar?

Cevap: Kendi anne babaları onları ne şekilde yetiştirdiyse öyle.

Peki, bir telefon vb. cihaz seçerken her şeyin en yenisi, en günceli olmasını isteyen, tamamen geleceğe yönelik olan sizler neden çocuklarınızı en eski bilgilerle büyütüyor, yetiştiriyor, eğitiyorsunuz?

Yeniliklere açık olmak, kendimizi güncellemek, geliştirebildiğimiz kadar geliştirmek, fikirler üretmek, açık fikirli olmak çok önemli!

Fikir üretmekten, yeniliklere açık olmaktan korkmayın, gelecek en güncel haliyle geliyor ve eskide kalanlar için kolaylaşan hayat epey zor olacağa benziyor!

Psikolog/Yazar Seray Küçük

Online Psikolojik Danışmanlık: 05522682410

https://www.instagram.com/seraykucukkk/

https://psikologseraykucuk.weebly.com/