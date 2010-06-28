BİST99.838-0,38EURO6,36 -0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSerdar Ortaç’ı 7 bin kişi izledi!
    28.06.2010 - 10:37 |

    Serdar Ortaç’ı 7 bin kişi izledi!

    Pendorya Alışveriş Merkezi Açık otoparkında gerçekleşen konserde Serdar Ortaç, binlerce hayranı ile birlikte şarkılarını söyledi ve dans etti.

    Serdar Ortaç’ı 7 bin kişi izledi!

    Pendorya Alışveriş Merkezi, AVM sektörünün en çok kazandıran hediye kartı Pendoryacard’ın “Bahar Kampanyası“ ile yaza merhaba dedi.

    Her 50 TL’lik alışverişlerinde 50 TL’ye varan hediyeler kazanma şansına sahip olan Pendoryacard sahipleri, 27 Haziran gecesi de Serdar Ortaç konseri ile doyasıya eğlenme fırsatı yakaladılar. Pendorya Alışveriş Merkezi Açık otoparkında gerçekleşen konserde Serdar Ortaç, binlerce hayranı ile birlikte şarkılarını söyledi ve dans etti.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber