Serdar Ortaç’ı 7 bin kişi izledi!

Pendorya Alışveriş Merkezi, AVM sektörünün en çok kazandıran hediye kartı Pendoryacard’ın “Bahar Kampanyası“ ile yaza merhaba dedi.

Her 50 TL’lik alışverişlerinde 50 TL’ye varan hediyeler kazanma şansına sahip olan Pendoryacard sahipleri, 27 Haziran gecesi de Serdar Ortaç konseri ile doyasıya eğlenme fırsatı yakaladılar. Pendorya Alışveriş Merkezi Açık otoparkında gerçekleşen konserde Serdar Ortaç, binlerce hayranı ile birlikte şarkılarını söyledi ve dans etti.