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    HaberlerEtkinlikSerdar yılbaşında coşturacak!
    01.12.2009 - 16:52 |

    Serdar yılbaşında coşturacak!

    2009 yılına damgasını vuran Serdar Ortaç, 31 Aralık gecesi Grand Cevahir Hotel’de sevenleriyle buluşuyor !

    Türk pop müziğinde hem şarkcı hem de söz yazarı olarak çok farklı bir yeri olan Serdar Ortaç, 2010’a girerken sevenlerine çok eğlenceli bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

    Eğlence denildiğinde 7’den 70’e herkesin ilk aklına gelen isimlerden olan Serdar Ortaç, gecen sene olduğu gibi bu yıl da HITT Prodüksiyonun organizasyonu ile Grand Cevahir Hotel’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

    tarih : 31.12.2009 21:30:00
    mekan : Grand Cevahir Hotel
    bilet fiyatları1. Kategori: 89,00 TL (Sadace İlk 1.000 bilet )

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