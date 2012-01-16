Serge Gainsbourg’un tek aşkı İstanbul'da!

İlk kez 1966 yılında Antonioni’nin kült filmi “Blow Up”ta sahne alarak sinema kariyerine adım atan Jane Birkin, 1969 yılında “Slogan” adlı filmin setinde tanıştığı ve aşık olduğu ünlü Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile “Je t’aime...... moi non plus” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının sözleri ve Jane Birkin’in seksi vokalleri bu parçanın birçok ülkede yasaklanmasına neden olurken, single dünya çapında büyük bir başarı elde etti. 1971 yılında bu aşkın meyvesi olarak müzisyen ve aktirs Charlotte Gainsbourg dünyaya geldi. 1973 yılında ilk albümü “Di Doo Dah” için Serge Gainsbourg ile çalışmalara başlayan Birkin, 1975’te Serge Gainsbourg’un ilk filmi “Je t’aime...... moi non plus” ile en iyi kadın sanatçı dalında Cesar Ödülünü de kazandı. 1992’de Victoires de la Musique ödülleri kapsamında Yılın Kadın Sanatçısı seçilen Jane Birkin, 2001’de İngiliz Kraliyet Nişanı ve daha sonra da Fransa Cumhuriyet Nişanına layık görüldü. Bryan Ferry, Brian Molko, Franz Ferdinand, Manu Chao, Brett Anderson, Françoise Hardy, Beck ve Beth Gibbons gibi çok önemli müzisyenlerle birlikte çalışan sanatçı, şimdiye kadar 14 tane stüdyo albümü ve 6 tane canlı konser albümüne sahip. Dinleyenleri etkileyici performansı ve tavırları ile büyüleyen Jane Birkin, bu sene içerisinde Tsunami dolayısıyla büyük zarar gören Japonya için Serge Gainsbourg’a ait hitlerini Babylon sahnesinde seslendirecek.

Jane Birkin // 18-19 Ocak // 21.30 // 100 TL – 180 TL Masa



