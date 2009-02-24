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    HaberlerEtkinlik“Serhan Şeşen' e büyük doğum günü hediyesi..”
    24.02.2009 - 14:37 |

    “Serhan Şeşen' e büyük doğum günü hediyesi..”

    “Serhan Şeşen Müzik, Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği”nin ilk organizasyonu Serhan'ın doğum günü olan 27 Şubat'ta gerçekleşiyor.

    Serhan'ın adını taşıyan bu dernek aracılığı ile toplanacak olan tüm organizasyon gelirleri ve bağışlar; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, müzik okulu açmak ve diğer ihmal kurbanlarına yardım eli uzatmak için kullanılacak. Çocukluğundan itibaren müzik sektörüne emek veren ve yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Serhan Şeşen için Türk müzik piyasasının “Ustalar”ı 27 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşacak.

    Değerli ustaların müziği, Serhan' ın videoları, fotoğrafları, yaşam felsefesi ve yakınlarının O'nun hakkındaki röportajları ile Serhan'a en büyük doğum günü hediyesinin verileceği bu geceye tüm müzikseverleri bekliyoruz.

    Geceye Katılacak Sanatçılar

    Aylin Aslım
    Birsen Tezer
    Bülent Ortaçgil
    Demet Sağıroğlu
    Erol Evgin
    Ezginin Günlüğü
    Feridun Düzağaç
    Gülcan Altan
    Gündoğarken
    Gürol Ağırbaş
    İlhan Şeşen
    Kenan Doğulu
    Leman Sam
    Levent Yüksel
    Moğollar
    mor ve ötesi
    Nil Karaibrahimgil
    Sezen Aksu
    Timur Selçuk
    Vedat Sakman
    Yalın
    Yaşar
    Yavuz Bingöl
    Zuhal Olcay

    Biletler Biletix'te

    27.02.2009 20:00:00
    Bostancı Gösteri Merkezi

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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