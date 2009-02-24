“Serhan Şeşen' e büyük doğum günü hediyesi..”

Serhan'ın adını taşıyan bu dernek aracılığı ile toplanacak olan tüm organizasyon gelirleri ve bağışlar; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, müzik okulu açmak ve diğer ihmal kurbanlarına yardım eli uzatmak için kullanılacak. Çocukluğundan itibaren müzik sektörüne emek veren ve yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Serhan Şeşen için Türk müzik piyasasının “Ustalar”ı 27 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşacak.

Değerli ustaların müziği, Serhan' ın videoları, fotoğrafları, yaşam felsefesi ve yakınlarının O'nun hakkındaki röportajları ile Serhan'a en büyük doğum günü hediyesinin verileceği bu geceye tüm müzikseverleri bekliyoruz.

Geceye Katılacak Sanatçılar

Aylin Aslım

Birsen Tezer

Bülent Ortaçgil

Demet Sağıroğlu

Erol Evgin

Ezginin Günlüğü

Feridun Düzağaç

Gülcan Altan

Gündoğarken

Gürol Ağırbaş

İlhan Şeşen

Kenan Doğulu

Leman Sam

Levent Yüksel

Moğollar

mor ve ötesi

Nil Karaibrahimgil

Sezen Aksu

Timur Selçuk

Vedat Sakman

Yalın

Yaşar

Yavuz Bingöl

Zuhal Olcay

Biletler Biletix'te

27.02.2009 20:00:00

Bostancı Gösteri Merkezi