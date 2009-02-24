“Serhan Şeşen' e büyük doğum günü hediyesi..”
“Serhan Şeşen Müzik, Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği”nin ilk organizasyonu Serhan'ın doğum günü olan 27 Şubat'ta gerçekleşiyor.
Serhan'ın adını taşıyan bu dernek aracılığı ile toplanacak olan tüm organizasyon gelirleri ve bağışlar; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, müzik okulu açmak ve diğer ihmal kurbanlarına yardım eli uzatmak için kullanılacak. Çocukluğundan itibaren müzik sektörüne emek veren ve yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Serhan Şeşen için Türk müzik piyasasının “Ustalar”ı 27 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşacak.
Değerli ustaların müziği, Serhan' ın videoları, fotoğrafları, yaşam felsefesi ve yakınlarının O'nun hakkındaki röportajları ile Serhan'a en büyük doğum günü hediyesinin verileceği bu geceye tüm müzikseverleri bekliyoruz.
Geceye Katılacak Sanatçılar
Aylin Aslım
Birsen Tezer
Bülent Ortaçgil
Demet Sağıroğlu
Erol Evgin
Ezginin Günlüğü
Feridun Düzağaç
Gülcan Altan
Gündoğarken
Gürol Ağırbaş
İlhan Şeşen
Kenan Doğulu
Leman Sam
Levent Yüksel
Moğollar
mor ve ötesi
Nil Karaibrahimgil
Sezen Aksu
Timur Selçuk
Vedat Sakman
Yalın
Yaşar
Yavuz Bingöl
Zuhal Olcay
Biletler Biletix'te
27.02.2009 20:00:00
Bostancı Gösteri Merkezi