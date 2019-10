Serhat Can ile Eller Havaya konsepti geri dönüyor

İstanbul’da ‘’Eller havaya’’ eğlenceyi geri döndürmeye soyunan şarkıcı Serhat Can, uzun zamandır suskun giden canlı müzik hayatını canlandırmaya geldi. 15 yıla yakın süredir sahnelerde olan Serhatcan, DMC etiketiyle, 05 Şubat Pazartesi itibarı ile tüm dijital platformlarda ve radyolarda yayına giren ilk single’ı “Kendine Dünya” ile son yıllarda yok olmaya yüz tutan canlı müzik eğlencesini yeniden hayatımıza katmaya hazırlanıyor.

Eller havaya konsepti geri dönüyor

Hepimizin bildiği üzere, '90'lar, gece kulüplerinin ardı sıra açıldığı, hava kararınca şehrin hız kazandığı yıllardı. Taksim'den Etiler'e, Gayrettepe'den Tarabya'ya her semtin kendine has bir eğlence anlayışı ve o anlayışın şekillendiği mekanlar markalaşmaya başlamıştı. "Eller havaya" tabiri hayatımızın orta yerindeydi, magazin gazeteciliği altın çağını yaşıyordu. Canlı müzik kulüpleri gece hayatını kasıp kavuruyordu. Birbirinden farklı hedef kitlelere hitap eden çeşit mekan sabahlara kadar süren eğlenceleri ile hınca hınç doluyordu. Henüz bar sandalyelerini sevmeyen Türkiye insanı ise masa eğlencelerinde kendinden geçiyor, tabir-i yerindeyse müzikle deşarj olmanın en eğlenceli halini yaşıyordu.

Derken 2000’li yıllar geldi.. Müzik sektörünü de etkileyen ekonomik ve sosyolojik bir çok sebep, gece hayatında canlı müziğin sonunu getirdiği gibi ‘’eller havaya’’ eğlence kültürü de bu durumdan nasibini aldı.. Bu mekanlarda isim olan pek çok şarkıcı ise artık “mekan şarkıcılığı” yapmaz oldu.

Ve aranan kan bulundu; İstanbul canlı müzik hayatı Serhat Can ile altın çağlarına geri dönecek!

Uzun zamandır sahne hayatında olan İzmirli şarkıcı Serhat Can İstanbul gece hayatını eski şanına kavuşturmayı misyon edinmiş hiperaktif müzik tutkunu genç bir sanatçı. Onu sahnede izleyip o enerjisinden etkilenmemek mümkün değil. İlk single’ı “Kendine Dünya” ile müzik kariyerine yeni bir basamak eklemeye hazırlanan Serhat Can, ‘’2018 yılı benim İstanbul gecelerinde herkesi eğlendirdiğim herkesin yüzünü güldürdüğüm bir yıl olacak. Müzik şifadır; dünyanın şu halinde o morale hepimizin ihtiyacı var’’ diyor.



Müzik eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamlayan Serhat Can ayrıca bağlama, tambur ve perdesiz gitar çalan bir enstrümanist. Müzik otoriteleri Serhat Can’ın uzun yıllardır devam eden sahne hayatının ve müzik başarısının tesadüf olmadığını, bu başarının sebebinin aldığı müzik eğitimi ve çok yönlü bir müzisyen olmasından kaynaklandığını söylüyor.

Genç şarkıcı ‘’Kendine Dünya’’ çıkış şarkısı sonrası İstanbul ve İzmir ağırlıklı yapacağı canlı gece programları ile canlı müzikle eğlenmeyi seven hepimizin dünyasını döndürmeye geliyor. edeceğiz…