Mekanlarda tasarım ve dekorasyon müşterilerin dikkatini çekmek ve onları cezbetme noktasında her zaman etkili olmuştur.

İstanbul Bahçeşehir’de tasarımlarını yapmış olduğumuz bu mücevher mağazası bunun en belirgin örneği olmuştur. Bu mağaza, özgün tasarımıyla müşteriyi içeriye davet ediyor. Mağaza dekorasyonunun dış cephesinden vitrinine, mücevher sunum bankolarından aydınlatmasına kadar her detayındaki emek ve özen kendini ilk bakışta hissettiriyor.

Mağazanın girişinde sizi camlı sürgülü kapı, prekast dış cepheyi bütünleyen ahşap giydirme vitrin, kapının etrafını özenle çevreleyen antik kale tuğla kaplamalar, aydınlatma aparatlarıyla daha da güçlenmiş prekast sütunlar karşılıyor.Mücevher ve kuyumcu dış cephe mağaza dekorasyonu, içerideki ihtişamlı dekorasyona ve birbirinden şık mücevherlere de yol gösterir gibi…

Ahşap, tuğla cam ve mermer

Mağazanın dekorasyonunda ahşap, tuğla, cam, mermer ve mobilyalarda kullanılan özel ahşap ön planda. Kapı girişine yerleştirilen iki özel vitrin de ahşap kaplama… Led aydınlatmalarla ışıklandırılan vitrin, özel mücevherleri pırıl pırıl bir ışık altında sergiliyor. Vitrin içi aydınlatmalar hem ürünlerin sergilenmesinde hem de mağazanın genel aydınlatmasında rol oynuyor.

Kapı girişi iç cephede de dekoratif antik taş tuğlalarla çevrelenmiş ve böylelikle samimi ve şık bir atmosfer yakalanmış. Vitrin ise kapının her iki yanında oluşturduğu simetri ile bütünlüğü sağlıyor.

Mağaza dekorasyonu zemin döşemesinde, estetik ve sanatsal bir dekorasyon malzemesi olan mermer tercih edilmiş. Cilalandığında ilk günkü parlaklığına ulaşan mermer, matlaşmayan parlaklığı ile mekana renk katıyor.

Unutmayın, insanlar bir ürünü satın almak istediklerde özenle dekore edilmiş bir mağazadan almaya özen gösterecektir. Bu da bizlere mekanların iç dekorasyonunun ticari olarak ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlar niteliktedir.