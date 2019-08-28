Yaşam tarzınız kişiliğinizi yansıtır. Eviniz, arabanız, mobilyalarınız sizi tanımlar. Tercihleriniz, öncelikleriniz hayatınıza yön verir. Yaşam alanlarınız ve ofisiniz sizin yansımanızdır. Peki, siz klasik mi seversiniz, yoksa modern mi? Tercihiniz hangisinden yana?

Bu soruyu yanıtlamakta kararsız iseniz son projelerimizden biri olan Emirgan’daki ofis tasarım ve uygulama çalışmamızı sizlerle paylaşalım. Böylelikle seçiminizi buna göre yapabilirsiniz.

Ofisimiz Emirgan’da sahile bakan bir cepheye ve harika deniz manzarasına sahip. Ofisin tasarımını planlarken hem klasik hem modern dekorasyon tercih ettik. Müşterimizin beğenileri doğrultusunda iki farklı ofis tasarladık.

Klasiği tercih eden, her daim ahşabın sıcak dokusunu ve rengini kullanmayı seçenler için ilk tasarımımızda bu konsepti izledik. Ahşap oymalı kitaplık, el emeği oymalı çalışma masası, sütunlar ve ahşap kaplama duvarlar... Ahşabın sıcaklığını dışarıdan gelen gün ışığı ve dev avizelerle daha da ısıttık.

Klasik ofis tasarımı

Farklı ebat ve şekillerdeki dev avizeleri, sarı ışığı ile ortamı daha da yumuşatan abajurlarla destekledik. Antika aksesuar ve tablolarla tamamlanan ofiste çalışırken kendinizi keyifli, konforlu ve güvende hissedeceksiniz.

Ben dönem insanı değilim, her daim modern ve çağı yakalayanlardanım derseniz; ikinci seçenek size göre. Aynı mekanı bu kez mermer şıklığı ile donattık. Özel tasarım sarkıt avizelerle aydınlattığımız mekana, farklı tonlarda deri koltuklar ve yüksek ayaklı abajurlarla hareket kattık. Tavandaki gömme aydınlatmalarla da ofisin ışığını gün ışığına destek kıldık.

Modern Ofis Tasarımı

Cam masa ve pirinç koltuk ayaklarının da ışıltı kattığı ofis dekorasyonunda, özel, karakterli dekoratif objeleri kullanmayı ihmal etmedik. Fransız pencerelerin etkisi ise tartışılmaz.

Hem aydınlatması hem özel tasarım dekoratif objeleri ve duvar panelleri ile dikkat çeken modern ofis dekorasyonumuzda keyifli bir çalışma ortamı yarattık. Rahat, kullanışlı deri koltukları ile ofis ergonomisini yakaladık.

Dilerseniz klasik, dilerseniz modern, tercih sizin. Her nerede üretiyor ve keyif alabiliyorsanız.

Peki, sizin tarzınız hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum...

Mutlu günler.

Şerif Soğukbulak



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