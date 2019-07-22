Mimari projelerin en önemli özelliği özgün, benzersiz ve nevi şahsına münhasır oluşudur.

Aynı işi yapan, hatta aynı cadde üzerinde bulunan farklı iki mekanın bile kendine özgü yanları ve yönleri olmalıdır. O işletmenin kurucularını yansıtan ve oranın birer parçası olması beklenir. İşte bu sebeple mimar ve mimarlık şirketleri de mutlaka kendi imzasını nakşetmelidir belli belirsiz. Hatta, gelecek olan misafirlerin bile kendilerinden bir şeyler bulabilmeleri sağlanmalıdır.

Ataköy’deki Cafe&Restoran’ı hayal ederken, gece Ataköy’ün büründüğü o eşsiz lacivert ambiansla karşılaştık ilk olarak. Ataköy’ün ruhunu birebir yansıtıyordu. Mimari olarak eksik olan sadece lacivertin yanına ince zarif altın sarısı metal süslemeler, gerisi zaten kendiliğinden gelmeye başlamıştı.

Blu Matto için zeminde özel kesim mermer uygulaması şahane, rahat oturma grupları ve duvarları süsleyen birbirinden farklı sıradışı tablolarla hayal ettiğimizden daha güzel bir mekan çıktı ortaya...

Mutlu haftalar.



Şerif Soğukbulak





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