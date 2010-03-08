Serkan Çağrı ile fasıl keyfi!

Türk Müziğinin dünyayı büyüleyen nefesi akademisyen klarnet virtüözü Serkan Çağrı önderliğinde bir araya gelen İstanbul Fasıl Band geleneksel Türk müziğimizin unutulmaz şarkılarını yepyeni bir anlayışla seyircisine sunuyor.Klarnet, kanun,perküsyon,kontrbas, davul , piyano ve vokal’in yer aldığı orkestra, fasıl müziğini farklı bir anlayışla izleyicisine sunuyor.Her yaştan ve her kültürden dinleyiciye hitap eden renkli kompozisyonlar, geleneğinden kopmayan çağdaş sunumlar ve coskulu performanslarla fasıl kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen grup, Türk Müziğinin ömürlük şarkılarını hep birlikte haykırmaya sizleri davet ediyor.

Yer: Hayal Kahvesi Bistro

Tarih: 12 Mart Cuma

Saat: 24.00

Bilet: 25,00TL+ 1 yerli içki