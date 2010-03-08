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    HaberlerEtkinlikSerkan Çağrı ile fasıl keyfi!
    08.03.2010 - 15:17 |

    Serkan Çağrı ile fasıl keyfi!

    Türk müziğinin ömürlük şarkılarını Serkan Çağrı önderliğinde bir araya gelen İstanbul Fasıl Bandile haykırmaya ne dersiniz?

    Türk Müziğinin dünyayı büyüleyen nefesi akademisyen klarnet virtüözü Serkan Çağrı önderliğinde bir araya gelen İstanbul Fasıl Band geleneksel Türk müziğimizin unutulmaz şarkılarını yepyeni bir anlayışla seyircisine sunuyor.Klarnet, kanun,perküsyon,kontrbas, davul , piyano ve vokal’in yer aldığı orkestra, fasıl müziğini farklı bir anlayışla izleyicisine sunuyor.Her yaştan ve her kültürden dinleyiciye hitap eden renkli kompozisyonlar, geleneğinden kopmayan çağdaş sunumlar ve coskulu performanslarla fasıl kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen grup, Türk Müziğinin ömürlük şarkılarını hep birlikte haykırmaya sizleri davet ediyor.

    Yer: Hayal Kahvesi Bistro
    Tarih: 12 Mart Cuma
    Saat: 24.00
    Bilet: 25,00TL+ 1 yerli içki

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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