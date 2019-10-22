Tekniklerle Gardırop Detoksu

Mevsim geçişleri gardırobunuzu gözden geçirip tazelenmek ve hayalini kurduğunuz düzeni yaratmak için bir fırsat. Çekmece ve raflarınızı tek tek düzenlemek zahmetli ve zaman alıcı görünse de gardırop detoksundan sonra sabah rutinlerinizin ne kadar kolaylaştığına şaşıracak, kendinize ayırdığınız ekstra zamanın keyfini yaşayacaksınız. Peki nasıl ?;

Adım 1 - Neleri Giyiyorsunuz?

Yapmanız gereken öncelikle kirli sepetinde olanlar da dahil tüm giysilerinizi temiz ve ütülü bir şekilde düzenledikten sonra iki hafta boyunca günlük rutininizde tercih edeceğiniz kıyafetlerinizi giyerek gözlem yapmak. Dikkat! Bu süreç neleri tutmanız gerektiği veya nelerden vazgeçmek istediğinizle ilgili düşünerek stres yapmanız gereken bir süreç değil fakat giymediğiniz her parça aşağıdaki dört kategoriye dahil olabilir.

Adım 2- Ayrıştırma

SAKLA

İki hafta içinde giymediğiniz fakat özel günleriniz için sakladığınız siyah kokteyl elbisenizi tabi ki geri asıyoruz! Kışın kullanmadığınız bikinileriniz ve yazın giymediğiniz favori kaşmir kazağınızı da... Amacımız gardırobunuzu elemek, sevdiğiniz parçaları elden çıkarmak değil.

SAT

Eğer elinizde satışa çıkrmaya değer ama istemediğiniz parçalarınız varsa şanslısınız. Bu süre zarfında onları satarak ekstra kazanç bile elde edebilirsiniz. İkinci el butikler veya online satış kanalları işinize yarayabilir.

DEĞİŞ

Çevrenizde sizinle aynı beden ölçülerine sahip akraba ve arkadaşlarınız varsa işlerine yarayacaklarını düşündüklerinizi onlara hediye edebilir, ihtiyaç ve öncelik listenize göre onlarla giysi değişimi bile yapabilirsiniz. Bu üç alternatif dışındaki herşey bağışa...

BAĞIŞLA

Kaç adet t-shirt'e sahip olduğunuzu sorma zamanı geldi. Bir şeyi tekrar giyme şansınız olursa diye mi saklıyorsunuz yoksa gerçekten giydiğiniz için mi ? Eğer cevap bilinmeyen bir zamanda tekrar giyme şansım olursa diyeyse bağışlama vakti...

Adım 3 - Planlı bir Gelecek

1-1

Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, mümkün mertebe bir parçanızı da elden çıkarın. Böylece zaman içinde gerçekten ihtiyacınız olan parçaları seçerken hem onlara yer açmış olur hem de gereksizlerden arınırsınız.

SEZONLUK PLAN

Giysilerinizin yarısından fazlasını ekimden marta kadar kaldırmaktan bahsetmiyorum fakat Ağustos ayında kalın kazaklara ve yün ceketlere ihtiyacınız olmadığı kadar, Aralık ayında da uçuşan elbiselerinizi ve bikinilerinizi dolabınızın en ön rafında saklamanızın gereği yok. Sezonluk parçlarınızı saklamak için alt çekmeceleri, dolabınızın arka taraflarını veya yatağınızın altındaki bazayı kullanarak yerden istifade edebilirsiniz.

DÜRÜST AMA KİBAR

Bazı giysilerinizle duygusal bağınız olabilir ve tabi ki onları saklamak istemeniz en doğal hakkınız. Bebeklik kıyafetleriniz, ilk ayakkabılarınız, lise formanız, mezuniyet elbiseniz, gelinliğiniz vb. Dikkat edilmesi gereken husus ise tüm gardırobunuzu bu listeye dahil etmediğinize emin olmak! Anılar biriktirerek bu parçaları bir veya iki bavula sığdırmak tamamen serbest.

Adım 4 - Arın ve Tekrarla

Gardırop detoksunu her ay listeye almak gerçekçi olmayabilir fakat yılda iki kez vakit ayırmak size pratik bir gardırop yaratmanız için yardımcı olabilir. Taşınmanız gerekse bile düşünmeden herşeyi paketleyip ekstra bagaj yükünden de kurtulmuş olursunuz.