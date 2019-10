Deneyimli oyuncu Serra Yılmaz Uniact Studio’da workshop vermeye hazırlanıyor…

Derya Alabora, Zeynep Eronat, Nursel Köse, Tunca Aydoğan, Celal Kadri Kınoğlu, Gökçer Genç, Ergün Demir, Zeynep Aydemir, İrfan Atasoy, Alp Köksal ve Sinem Soner gibi birbirinden yetenekli sanatçıların gönül verdiği Uniact Studio, ünlü oyuncu Serra Yılmaz ile kadrosunu genişletiyor. Serra Yılmaz, 21-22-23 Aralık tarihlerinde ünlü İtalyan oyuncu Gianluca Enria ile ‘Yurtdışında Oyunculuk ve Beden Dilini Kullanma’ konulu workshopa imza atıyor.

Birbirinden değerli eğitmenlerin ders verdiği oyuncu eğitim merkezi olan Uniact Studio’da verilen eğitimlerde öncelikle komple bir sanatçı olma algı ve düşünce yapısının öğrenciye nakledilmesi amaçlanıyor. Uniact Studio, sadece oyuncu yetiştirmekle kalmıyor, kültürlerarası bir köprü olma işlevini de üstleniyor.

Dünyaca ünlü eğitmenler Uniact Studio ile karşınızda!

Uniact Studio, master class, workshop ve karşılıklı organizasyonlarla, kendi öğrenci ve sanatçılarını farklı kültürlerdeki ünlü sanatçı ve uzman eğitmenlerle buluştururken aynı zamanda güçlü sanatsal birliktelikler oluşturmayı hedefliyor. Belli aralıklarla düzenlenecek olan yurt dışı rol, makyaj, sahne dövüşü, kamera oyunculuğu, text ile karakter analizi ve dekor-kostüm workshopları tüm oyuncu olmak isteyenlere sunuluyor.

3-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen dünyaca ünlü oyuncu koçu Anthony Bova’nın workshopunun ardından American Academy of Dramatic Arts ve London’s Central School of Speech and Drama gibi birçok dünyaca ünlü oyunculuk okulunda dersler veren Zenon Kruszelnicki, 2-8 Ocak 2013 tarihleri arasında iki ayrı workshop programı ile sizlerle bir araya gelecek. Zenon Kruszelnicki, düzenli olarak 3 ayda bir başka bir workshopla Uniact Studio’nun ziyaretçi eğitmeni olarak devam edecek.

Uniact Studio, şirketlerin hizmetinde!Uniact Studio’da kurumsal eğitimler kapsamında ‘Drama eğitimleri’, ‘Eğitim filmleri’ ve şirketlere yönelik tiyatro çalışmaları yapılıyor. Şirketlerin hedeflerine yönelik iş verimliliğini ve çalışma performansını arttırma amaçlı eğitim programları ve bu eğitimlere uygun dramalar hazırlanıyor. Dramada yaşayarak öğrenmenin etkisi üzerinde durup, hem eğlenceli hem de unutulmaz etkin eğitimler veriliyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için:

Uniact Studio

Adres: İstiklal Caddesi No: 153 Güney Palas/ Beyoğlu

Telefon: 0 212 252 65 52