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    HaberlerEtkinlikSertab Erener’den yaz turnesi
    09.06.2017 - 15:01 |

    Sertab Erener’den yaz turnesi

    Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, yaz ayları boyunca hem “Sertab'ın Oda Müziği”, hem de “Sertab Show” ile hayranlarıyla buluşacak.

    Sertab Erener’den yaz turnesi

    25 yıl içinde biriktirdiği şarkılarının akustik sunumlarından oluşan bir repertuar ile Sertab Erener’in sesinin en yalın halini sergilediği “Sertab’ın Oda Müziği” projesinin düzenlemelerini Çağrı Sertel yaptı. Sanatçıya piyanoda Çağrı Sertel, kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov; viyolada Çağatay Şahin, viyolonselde Yılmaz Bişer ve kontrbasta Volkan Hürsever eşlik ediyor.

    Sanat hayatında 25. yıl

    Sertab Show ise, bu yıl sanat hayatında 25.yılını kutlayan Sertab Erener'in şarkılarının hikayelerini 90 dakika boyunca sesi ve dansları ile anlatıyor. Show içinde son albümü Kırık Kalpler'in yanı sıra 25 yıldır dillerden düşmeyen Mecbursun, Kumsalda ve Zor kadın gibi hitleri de yer alacak. Koreografisi Beyhan Murphy tarafindan hazırlanan ve sahnelenen show konserden çok gösteri kıvamında olacak.

    Sertab Erener konser takvimi:

    8 Temmuz Bodrum- Sertab'ın Oda Müziği
    11 Temmuz Ayvalık- Sertab Show
    12 Temmuz Altınoluk - Sertab Show
    14 Temmuz Çeşme- Sertab Show
    31 Temmuz Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Sertab'ın Oda Müziği ve Sertab Show (ilk yarı oda müziği 2.yarı show olacak)
    23 Eylül İzmir- Sertab'ın Oda Müziği

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