Sertab Erener’den yaz turnesi

25 yıl içinde biriktirdiği şarkılarının akustik sunumlarından oluşan bir repertuar ile Sertab Erener’in sesinin en yalın halini sergilediği “Sertab’ın Oda Müziği” projesinin düzenlemelerini Çağrı Sertel yaptı. Sanatçıya piyanoda Çağrı Sertel, kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov; viyolada Çağatay Şahin, viyolonselde Yılmaz Bişer ve kontrbasta Volkan Hürsever eşlik ediyor.

Sanat hayatında 25. yıl

Sertab Show ise, bu yıl sanat hayatında 25.yılını kutlayan Sertab Erener'in şarkılarının hikayelerini 90 dakika boyunca sesi ve dansları ile anlatıyor. Show içinde son albümü Kırık Kalpler'in yanı sıra 25 yıldır dillerden düşmeyen Mecbursun, Kumsalda ve Zor kadın gibi hitleri de yer alacak. Koreografisi Beyhan Murphy tarafindan hazırlanan ve sahnelenen show konserden çok gösteri kıvamında olacak.



Sertab Erener konser takvimi:

8 Temmuz Bodrum- Sertab'ın Oda Müziği

11 Temmuz Ayvalık- Sertab Show

12 Temmuz Altınoluk - Sertab Show

14 Temmuz Çeşme- Sertab Show

31 Temmuz Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Sertab'ın Oda Müziği ve Sertab Show (ilk yarı oda müziği 2.yarı show olacak)

23 Eylül İzmir- Sertab'ın Oda Müziği