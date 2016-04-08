Sertab Erener MOİ Sahne'de

Avrupa'nın en büyük alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Mall Of İstanbul, MOİ Sahne'de, 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 21.00'da, bir döneme damgasını vurmuş, Eurovision gururumuz, Türkiye'nin en önemli kadın seslerinden Sertab Erener'i ağırlıyor.

90'lardan Günümüze Sertab Erener'in Yükselişi

Koloratur Soprano türündeki sesiyle dikkatleri üzerine çeken Sertab Erener, Sezen Aksu'nun desteği ile 1992 yılında yayınladığı 'Sakin Ol' albümüyle 90'ların en çok konuşulacak kadın seslerinden biri olmasının adımını atmış oldu. Klasik müzik eğitimli Sertab Erener, daha geniş kitlelere ulaşmak istediğinden, başlarda zorlansa da Pop Müzik tarzında şarkılar söylemek istedi. Zaman zaman şarkılarında Batı ile Doğu'yu harmanladı, zaman zaman da opera ve Türk Sanat Müziği'nden yararlandı. Yayınladığı Lal (1994), Sertab Gibi (1997), Sertab Erener (1999) adlı albümleri ve Sakin Ol, Aldırma Deli Gönlüm, Ateşle Barut, Sevdam Ağlıyor, Aslolan Aşktır, Yanarım, Zor Kadın, Vur Yüreğim gibi hit şarkıları ile Türk Pop Müziği'ne etkin bir şekilde katkı sağlayan Sertab, 2000'lerin başında Kumsalda ve Kendime Yeni Bir Ben Lazım ile dikkatleri çekmeye devam etti. 2003'te yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye ilk kez birincilik getiren şarkısı Everyway That I Can ile Avrupa'da adından sıkça söz ettirdi.

Şarkı, uzun süre bir çok Avrupa ülkesi müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. 2004 ve 2005 yıllarında birer albüm daha çıkaran sanatçı Avrupa'da da çeşitli çalışmalarını satışa sundu. 2010 yılında yayınladığı albüm Rengarenk ile vermiş olduğu ara sona erdi ve ardından Ey Şuh-i Sertab (2012) ve Sade (2013) albümleri, yine bir çok hit parçayı beraberinde getirdi.

Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve pek çok ödülün sahibi

Eurovision'da birinci olması sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. Bugüne kadar yedi Kral TV Video Müzik Ödülü, iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Sertab, İstanbul Sanat Geceleri kapsamında PERA Event organizasyonuyla hazırlanan gecede, hala dillerde olan, hiç eskimeyen şarkılarını, MOİ Sahne'de hayranlarıyla beraber seslendirecek.

700 koltuk kapasiteli MOİ Sahne’de gerçekleşecek Sertab Erener konser biletleri Biletix.com adresinden temin edilebiliyor.