Sertab'ın Müzikali'ne yoğun talep

Bu yıl sanat hayatının 25. yılını geride bırakan ?Sertab Erener, 'Sertab'ın Müzikali' ile izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Biletleri günler öncesinden tükenen gösterilerinde Uniq'i dolduran hayranlarını bir kez daha coşturan, dakikalarca ayakta alkışlanan Sertab Erener, yoğun talep üzerine 31 Mart, 20 ve 27 Nisan tarihlerinde de sahnede olacak.

Başarılarla dolu kariyerinin 25 senesini yaklaşık 2 saat boyunca, 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde özetleyen ?Sertab Erener, döneme özel kostümler, aksesuarlar ve Beyhan Murphy koreografisiyle eşsiz bir şova imza attı. Sanatçıyı izleyenler arasında İrem Derici de vardı.



Seçtiği şarkılarının hikayelerini sesi ve dansları ile birleştiren sanatçı, kronolojik olarak sıralanan ilk bölüme Yalnızlık Senfonisi ile başladı. 'Sakin ol', 'Yanarım', 'Aşk', 'Mecbursun', 'Vur Yüreğim' ile devam eden ilk bölüm Eurovision birincisi 'Everyway That I Can' ile tamamlandı. Şarkıyı Candaş Baş'ın yarışma gecesi yaptığı koreografi ve orijinal kostüm ile seslendiren Erener, büyük beğeni kazandı.

?Sahnede 7 profesyonel dansçının eşlik ettiği müzikal boyunca sanatçı, 10 farklı kostüm değiştirdi. 'Aşk Beni' ile ikinci yarıya başlayan ?Sertab Erener 'Kera' ile tamamladığı gösteri boyunca 37 şarkısını seslendirdi.

