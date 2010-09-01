Sertap, Kuruçeşme'yi rengarenk yapacak!

Yeni albümü “Rengarenk” ile 2010 yazının hit parçalarına imza atan Sertab Erener, Koparılan Çiçekler Bu Böyle, Aşk, Lal, Yanarım, Rengarenk ve eski albümlerinden oluşacak repertuarı ile Turkcell Kuruçeşme Arena sahnesinde olacak.

mekan : Turkcell Kuruçeşme Arena

bilet fiyatları1. Kategori: 87,00 TL (Sahneönü Sandalye)

2. Kategori: 66,00 TL (Tribün)

3. Kategori: 56,00 TL (Tribün)