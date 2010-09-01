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    HaberlerEtkinlikSertap, Kuruçeşme'yi rengarenk yapacak!
    01.09.2010 - 11:21 |

    Sertap, Kuruçeşme'yi rengarenk yapacak!

    Sertab Erener, yepyeni şarkılarıyla müzikseverlere muhteşem bir gece sunacak!

    Sertap, Kuruçeşme'yi rengarenk yapacak!

    Yeni albümü “Rengarenk” ile 2010 yazının hit parçalarına imza atan Sertab Erener, Koparılan Çiçekler Bu Böyle, Aşk, Lal, Yanarım, Rengarenk ve eski albümlerinden oluşacak repertuarı ile Turkcell Kuruçeşme Arena sahnesinde olacak.

    mekan : Turkcell Kuruçeşme Arena
    bilet fiyatları1. Kategori: 87,00 TL (Sahneönü Sandalye)
    2. Kategori: 66,00 TL (Tribün)
    3. Kategori: 56,00 TL (Tribün)

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