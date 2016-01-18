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    HaberlerEtkinlikSevda şarkılarının duru sesi Ramin
    18.01.2016 - 14:01 |

    Sevda şarkılarının duru sesi Ramin

    Ramin Farhangniya büyüleyici sesi ile 23 Ocak Cumartesi KATS Sahne’de

    Sevda şarkılarının duru sesi Ramin

    İran’ın güçlü yorumcularından Ramin şehrin yeni sanat mekanı KATS Sahne’de 23 Ocak Cumartesi akşamı konser verecek.

    Ramin, duygusal yorumu ve güçlü sesi ile dinleyenleri derinden etkileyeceği bu gecede birbirinden güzel şarkıları seslendirecek. Aşk ve barış şarkıları ile kitlelere ulaşan Ramin, bu kez şarkılarını KATS Sahne’de söyleyecek.

    Ramin, İran’ın önemli okullarından olan Ferhango Honer’de nota, solfej ve nazariyat eğitimi aldı. Sanatçı, hocası ünlü akerdeon virtüözü Ali Aghapur’un güçlü sesini fark etmesiyle yorumculuk serüvenine başladı.

    Daha sonra Azerbaycan Bakü Konservatuarı’nda çok değerli hocalarla çalışma fırsatı bulan Ramin, müzik eğitimini burada tamamladı.

    Müziğin birleştirici gücünden yararlanan ve şarkılarını dünya barışına adayan Ramin Farhangniya, Azerbaycan’ın unutulmaz klasiklerinin yanı sıra Farsça, Türkçe, Lazca, Yunanca, Kürtçe, Rusça, Gürcüce, Ermenice dillerinde seslendirdiği eserlerle 23 Ocak Cumartesi akşamı KATS Sahne’de müzikseverlerle buluşuyor.

    Geçen ay Zorlu PSM’e konser veren sanatçı, sanatçının ‘Azerbaycan Aşk Şarkıları’ ve ‘Bahar e Delkash’ isimli iki albümü bulunmaktadır.

    Yer: KATS Sahne

    Tarih: 23 Ocak Cumartesi

    Saat: 20:30

    Biletler KATS Sahne ve Biletix’den temin edilebilir.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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