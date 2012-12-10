Sevdiğinize sanat hediye edin!

Artık ‘bu parfümü beğenir mi, seçtiğim kıyafet üzerine tam olur mu, bu renk ayakkabı mı arıyordu?’ diye düşünmenize gerek kalmadı, en farklı hediye, üstelik bir tıkla Giftibox özel kutularında kapınıza kadar geliyor.

Hepimizin yeni yıl kararlarının başında farklı deneyimler yaşamak, yeni yerler keşfetmek, bir hobi edinmek ve biraz macera yaşamak vardır. Giftibox hediyeleriyle yeni yılda sevdiklerinize yepyeni bir deneyim hediye edin! Spor araba sürüşü, binicilik, yelken, kitesurf, fotoğrafçılık kursu, çikolata yapımı, takı tasarımı, şarap tadımı, dünya mutfaklarını keşfetmek, masaj, cilt bakımı, yoga gibi birbirinden farklı deneyimler bir hediye kutusunda toplandı, sevdiklerinize bir tek kutunun içinden istediği aktiviteyi seçip hediyesinin tadını çıkarmak kaldı !

Yeni bir hobi edinmek isteyenlere Giftibox Hobi Atölyesi kutusu hediye edin

Birçok şehirden eğlenceli ve birbirinden keyifli 230 hobi seçeneğini sunan Giftibox Hobi Atölyesi Kutusu’yla; sevdiklerinizin yeni bir hobi sahibi olmasını sağlayın! Fotoğrafçılık, Takı tasarımı, Dans, Müzik, Çikolata yapımı, Yemek, Resim, Seramik, makyaj, Ayakkabı tasarımı ve Karikatür gibi herkese uygun bir aktivite bulunan Hobi Atölyesi Kutusu sevdiklerinizin hayatına hem renk katacak hem de yeni beceriler kazandıracak!

Maceraperestlere Giftibox Aksiyon veya Adrenalin kutularını hediye edin

Birçok şehirden heyecan dolu 100 aktivite seçeneğini sunan Adrenalin Hediye Kutusu’yla; sevdiklerinize uçma hissini iliklerine kadar yaşayacağı Bungee Jumping, Alaçatı’da rüzgara teslim olacağı Kite surf dersi, sert nehirlerin sularında yapılan rafting ya da ya da uçuş simülatörüyle bir günlüğüne pilot olmanın heyecanını yaşayacağı uçak kullanma deneyimi hediye edebilirsiniz. Aksiyon Hediye Kutusu’yla heyecan dolu 80 sportif aktivite seçeneğini sevdiklerinize hediye edin, bu yıl başlamak istedikleri sporlara ilk adımı Giftibox’la atsınlar. Yelkenleri rüzgârla doldurup denizlere açılacağı özgür dakikalardan, minik arabaların içinde yaşayacağınız büyük heyecanlara kadar birçok eğlenceli sportif aktivite seçeneği bu kutuda!

Yeni tatlar keşfetmek için sevdiklerinize Giftibox Çifte Lezzet veya Tadım deneyim kutularını hediye edin

Birçok farklı şehirden, iki kişilik, 80 farklı seçeneği yeni lezzetler keşfetmek isteyenlere sunan Çifte Lezzet Hediye Kutusu’yla sevdiklerinize İtalyan, Meksika, İspanyol, Türk, Akdeniz, Fransız ya da dünya mutfağının en lezzetli tatlarını deneme imkanı sunabilirsiniz! Tadım Hediye Kutusu ise iki kişilik, 100 farklı seçeneğiyle yeni tatlar arayan lezzet avcıları için en tatlı hediye. Birbirinden güzel tasarımlara sahip lezzet dolu konsept çikolata seçeneklerinden, Ege sahillerinde zengin kavlardan seçilen özel şarap tadımlarına, sevdiklerinize birbirinden farklı lezzet deneyimleri yaşatmak isterseniz Tadım Hediye kutusunu seçebilirsiniz.

Kendine bir gün ayırıp yenilenmek ve bakım yaptırmak isteyenlere Giftibox’ın Bakım veya Relax deneyim kutularından hediye edin.

Farklı şehirlerden 260 değişik seçenekle kendini yenilemek isteyen sevdiklerinize Relax Hediye Kutusu hediye edebilirsiniz. Yoğun iş hayatına keyifli ve dinlendirici bir mola vermek isteyenler bu kutu ile Bali masajı ile yorgunluğunu atabilir, tuz terapisi ile toksinlerden arınabilir, pilates ile sağlıklı bir bedene sahip olabilir. Farklı şehirlerden 170 değişik bakım seçeneği sunan Bakım Hediye Kutusu sevdiklerinizin güzelliğine güzellik katacak! Onlara kendilerini şımartmaları için profesyonel makyaj, saç bakımı, masaj veya saç kesimi de sunan bu deneyim kutusunu hediye edebilirsiniz.

Giftibox Fiyatları:

Macera Hediyeleri:

Aksiyon hediye kutusu: 59,90 TL

Adrenalin hediye kutusu: 139,90 TL

Lezzet Hediyeleri:

Çifte Lezzet hediye kutusu : 99,90 TL (2 kişiliktir)

Tadım hediye kutusu : 39,90 TL (2 kişiliktir)

Kişisel Bakım Hediyeleri:

Relax hediye kutusu: 99,90 TL

Bakım hediye kutusu: 49,90 TL

Hobi Hediyeleri: 99.90TL