Sevgililer Günü'nde ne yapsak?





Sevgililer Günü’nü tek bir gün kutlamak yerine, sevgilinizle Mama Shelter’damuhteşem bir haftasonu geçirmeye ne dersiniz?



Mama Shelter aşkı dolu dolu kutlamak isteyenleri düşünüyor. 12-14 Şubat tarihlerinde Mama sahnesinde özel performanslar ve sürpriz konuklar ile muhteşem üç gece geçirin. Üstelik Mama’nın konforlu ve eğlenceli odaları Mama’sLoveWeekend süresince sadece 69€.



Odanıza ek olarak uzun uzun yapabileceğiniz bir kahvaltı eklemeniz de mümkün. Ayrıca Mama Shelter’da 12- 14 Şubat tarihlerinde konaklayan tüm misafirler için Mama’nın lezzetli yemekleri, üç akşam yemeği boyunca restoranında %20 indirimli. MamaShelter’ın indirimleri bitmedi! Sevgililer Günü’nde iki Mama kokteyli dâhil olan içecek kuponu sadece 50 TL ve Mama sahnesindeki performansları izlemek ücretsiz.



İndirimli içecek kuponunuzu Mama Shelter’ın restoranındandilediğiniz miktarda satın alabilirsiniz. Mama Shelter’daki indirimlerden yararlanıp, bir an önce yerinizi 69€’ya ayırtmak için adresine e-mail atın.



Mama sizi seviyor!