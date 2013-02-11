Sevgililer Günü'nü İstanbul'un kalbinde geçirin!

Martı Istanbul Hotel’de, unutulmaz birSevgililer Günü geçirmeyi planlayan çiftleri; gurme tatlar eşliğinde romantik bir yemek, özel konaklama paketleri ile masalsı bir gece, Martı Wellness by Spa Soul’dan şımartan bakımlar ve Gourmet Stop’tan tutkulu lezzetler bekliyor.

BRASS’ta Romantik Menü

Brass, Sevgililer Günü’nü özel romantik bir menü ile kutluyor. Şeftali ağacı ile tütsülenmiş levrek, keçi peyniri – mascarpone – ricotta peynir üçlemesi, morel mantarına sarılı kuzu sırtından oluşan “Sevgililer Günü Menüsü”, hem damaklara hem kalplere hitap edecek. Bu enfes tatlardan sonra ise çiftler için özel tasarlanmış “aşk pastaları” servis edilecek.

Gourmet Stop’tan Tutkulu Lezzetler – “Love Box”

Martı Istanbul Hotel içindeki lezzet durağı Gourmet Stop, sevgililerine unutulmaz lezzette hediyeler vermek isteyenler için taze ve farklı gurme tatlardan oluşan Sevgililer Günü paketleri “Love Box”’lar ile tutkulu bir seçenek sunuyor. Aşk pastası çeşitlerinden, ev yapımı çikolatalara, makaronlardan peynir çeşitlerine kadar nefis ve zengin tatlardan oluşan Love Box’lar aşkı göstermenin en leziz yolu...

Martı Istanbul Hotel Sevgililer Günü Konaklama Paketi

Dünyaca ünlü tasarımcı Zeynep Fadıllıoğlu tarafından tasarlanan ve modern mimarisi içinde Selçuklu’dan ve Osmanlı’dan geleneksel motifleri taşıyan Martı İstanbul Hotel’de konaklama, Brass’ta Sevgililer Günü Akşam Yemeği ve ertesi sabah Quad Restaurant’ta açık büfe kahvaltından oluşan 2 kişilik özel paket toplam 280 €.

Sevgililer Günü Kokteyli, çift masajı, konaklama ve Quad Restaurant’ta açık büfe kahvaltından oluşan 2 kişilik konaklama paketi ise toplam 290 €.

Brass Romantik Menü

* Şeftali ağacı ile tütsülenmiş Levrek

* Keçi Peyniri – Mascarpone – Ricotta peynir üçlemesi ile frınlanmış domates

* Morel mantarına sarılı kuzu sırtı dana ilik soslu risotto ve rezene kreması ile

* Aşk pastaları

* Çay,Kahve ve Petit Fours

* Limitsiz yerli içki

Kişi başı fiyat 142.-TL limitsiz yerli içecek ve KDV dahil fiyat

Quad Restaurant’ta açık büfe akşam yemeği

Kişi başı fiyat 95.-TL limitsiz yerli içecek ve KDV dahil fiyat