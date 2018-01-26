Sevgiliye en güzel hediye ütü istemeyen gömlek

14 Şubat Sevgililer Gününde geniş ürün yelpazesiyle bir erkek için A'dan Z'ye aradığınız hediye seçeneklerinin hepsini bir arada sunuyor.

Sevgililer Günü’ne özel olarak ise gömlek ve kravat 29.99 TL’ den satışa sunulurken, gömlek ve triko alana kravat hediye. Üstelik kışlık ürünlerde 2 alana 1 bedava kampanyası ile sevdiklerinize kombin yapabileceğiniz hediye alternatifleri bulabilirsiniz.

Her mevsim çarpıcı gömlek ve kazaklar

Erkekler için vazgeçilmez hediye seçenekleri arasında yer alan gömlek, sevgililer günü içinde ilk tercihler arasında yer alıyor. Günün her saati erkeklere kolay şıklık sunan gömlek, kış ayları içinde zengin model seçenekleri ile göz dolduruyor. Tudors Gömlek koleksiyonunda yer alan gömlekler ile bir erkeğin tarzı ne olursa olsun hediye almak sizin için çok kolay olacak. Ekoseli, düz, çizgili, kareli ve desenli gömlek alternatifleri ile aradığınız hediyeyi bulacaksınız. Ayrıca gömlekler ile bütünlüğü sağlayacak olan desenli kazaklar, renkli hırkalar ve modern kesim yelekler hem hediyenizi hem de erkeklerin stilini tamamlayacak parçalar olacak.

En Özel Hediye: Ütü İstemeyen Gömlek

Tudors Gömlek koleksiyonunda yer alan ütü istemeyen gömlekler bu sevgililer gününde alacağınız en özel hediye olacak. Günlük hayatın ve iş yaşamının yoğun temposu içerisinde ütü istemeyen gömlekler ile erkekler kolay, rahat ve aynı zamanda her zaman şık olmanın ayrıcalığını yaşayacak.

Exclusive Zerafeti

Yoğun iş hayatında şıklığından taviz vermeyen erkeklerin ilk tercihi olan Tudors Gömlek Exclusive koleksiyonu, özel kol düğmeleri ve örgü kravat serisi ile sevgililer gününde en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.