Senden bir şey hayal etmeni istesem, yapabilir misin?

"Çocukken sana hep "cesur olman", "isteklerini takip etmen", "düşmekten korkmaman" öğretilseydi, sence bugün nasıl bir SEN olurdun?

Ya da,

"Negatif hikayeler anlatılmasaydı, korku, tehlike öğretilmeseydi", bugün nasıl biri olurdun?

Senden çok uzaklara bakmanı istemiyorum, sadece içine dönmeni, içindeki gücü hatırlamanı ve kendi doğrularını dinlemeye başlamanı istiyorum.

İçindeki sesi dinlediğinde "korkuna rağmen" adım atabilirsin.

İçindeki sesi dinlediğinde "alışılmışın dışında" davranıp, olağandışı bir hayat yaşayabilirsin.

İçindeki sesi dinlediğinde "olmak için geldiğin" o muhteşem SEN olabilirsin.

Peki içindeki sesi dinleyerek nasıl daha cesur olabilirsin?

1- Evren ile BİR olduğunu hatırlayarak

Evren ile birlikte olduğunu ve onun hep senin yanında olduğunu unuttuğun zaman korkarsın.

A Course in Miracles'ta söylediği gibi; "Korku, kendi gücüne dayandığının işaretidir."

Korktuğun anlarda fark et; o anda herşeyi tek başına yapmaya çalışıyorsun. Arkanda seni destekleyen bir Evren olduğunu unutmuş durumdasın.

Sen ve Evren "bir"siniz. Ondan destek iste.

2- Negatif kodlanmaları unut

Şu anda, senden bir telefon numarası söylemeni istesem, kimin numarası gelir aklına?

Neden?

Çünkü en sık o numarayı aradığın için öyle değil mi? En sık o numarayı hatırladığın, düşündüğün için.

"Aman dikkat et", "Bunu yaparsan başına .... gelir", "Ya ..... olursa"...

Risk almak, ya da adım atmak istediğin anlarda aklına ilk gelen düşünceler sadece sen hep bunları duyduğun, düşündüğün için o anda otomatik aklına geliyor.

Korku, sadece bir düşünce.

Ve eğer çocukken hep negatif senaryoları düşünen, hep korkularını yansıtan ebeveynlerle dolu bir ortamda büyüdüysen, aklına ilk olarak bunların gelmesi çok normal.

Peki bunu nasıl değiştirebiliriz?

Zaman makinesini icat edip, geçmişteki bütün böyle anıları tek tek değiştirmek zorunda değilsin.

Kendine sor:

"Daha cesur yetiştirilmiş olsaydım bu durumda hangi adımı atmayı seçerdim?"

"Eğer bundan korkmasaydım, şu anda ne yapardım?"

Bu sorulara verdiğin cevaplar içsel rehberinin yani gerçek senin sesi.

En büyük gücün şu anda yeniden seçim yapabilmek.

İç sesini takip etmeyi seçiyor musun?

3- Kendini küçültmeyi bırak

Bu cümleyi okuduğunda ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun!

-Olduğundan daha az olmaya çalışma.

-Ortama uyum sağlamak için kendini azaltma.

-Kendinden, olduğundan azını bekleme.

Sen çok büyük şeyler yapmaya geldin hayata !

Şimdi, içindeki sesin sana yap dediği aklından geçen 3 şeyi yazarak başla.

Nasıl olacak sorusunu ya da korkularını düşünmeden önce sadece yaz.

Sonra 2. maddeyi tekrar oku:)

Sevgilerimle

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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