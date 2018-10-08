BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSevimli Dostlar tiyatro sahnesinde
    08.10.2018 - 14:47 |

    Sevimli Dostlar tiyatro sahnesinde

    Eğitici, öğretici şarkıları ve eğlenceli maceralarıyla her zaman iyiyi ve doğruyu öğreten, kendi alanında Youtube’da çocukların en çok izlediği kahramanlar olan ve Türkiye’nin önde gelen okullarında çocuklara gösterilen Sevimli Dostlar, şimdi BKM Mutfak organizasyonu ile tiyatro sahnesine taşınıyor.

    Sevimli Dostlar tiyatro sahnesinde

    Sevimli Dostlar, okul öncesi çocuklar için hayatı kolaylaştıran temel alışkanlıklar üzerine odaklanan eğitici ve öğretici içerikleri ile öncelikle anne-babaların ve öğretmenlerin ilk tercihi haline geldi. Eğlenceli ve zengin müzik altyapısıyla, danslarıyla çocukların da dünyasında vazgeçilmez bir fenomene dönüştü. Halen Youtube üzerinden yayın yapan Sevimli Dostlar kanalının çocuk şarkıları ve videoları her gün 1 milyona yakın çocuk tarafından izleniyor ve her gün 2.5-3 milyon arası izlenme sayılarına ulaşıyor. Sevimli Dostlar şarkıları bir süredir İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça dillerine de uyarlanıyor ve bu dillerde de Youtube üzerinden yayınlanıyor.

    SEVİMLİ DOSTLARIN İLK OYUNU BKM TİYATRO’DA...

    Sevimli Dostlar müzikli çocuk oyununun ilk gösterisi 14 Ekim Pazar günü Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

    Oyunun hikayesi ise şöyle; kahramanımız Kerem (5) uyumak üzere yatağında Sevimli Dostlar oyuncakları ile oynarken kendini dev bir ekranın içinde bulur. Sevimli dostlar; Nil, Mert, Unutkan Balık ve Şaşkın Ördek de oradadır. Biraz önce oynadığı oyuncakları canlı görmek Kerem’i heyecanlandırdığı kadar, çok mutlu da etmiştir.

    Sevimli Dostlar’ın harika şarkıları eşliğinde bir macera yaşarlar. Kerem kendine neler yapabildiğini, birlikte olunca başarabilecek çok şeyler olduğunu öğrenir. Kendini yatağında bulduğunda ise annesi ondaki bu değişime inanamaz. Kerem artık Sevimli Dostlar’dan öğrendikleriyle kendine çok daha güvenen ve yetebilen bir çocuktur.

    SEVİMLİ DOSTLAR TAKVİMİ

    TARİH

    SAAT

    ŞEHİR

    MEKAN

    14 EKİM PAZAR

    14:00

    İSTANBUL

    BKM

    20 EKİM CUMARTESİ

    12:00/14:00

    İSTANBUL

    BAKIRKÖY YUNUS EMRE

    21 EKİM PAZAR

    13:00/15:00

    İSTANBUL

    ARTI SAHNE

    28 EKİM PAZAR

    12:00

    İZMİR

    SUAT TAŞER

    3 KASIM CUMARTESİ

    13:00

    İSTANBUL

    MOİ SAHNE

    4 KASIM PAZAR

    13:00/15:00

    ANKARA

    MEB ŞURA SALONU

    11 KASIM PAZAR

    16:30

    İSTANBUL

    ZORLU DRAMA

    18 KASIM PAZAR

    16:30

    İSTANBUL

    ZORLU DRAMA

    24 KASIM CUMARTESİ

    13:00

    BURSA

    MERİNOS K.M

    25 KASIM PAZAR

    13:00/15:00

    İZMİT

    SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ

    9 ARALIK PAZAR

    12:00/14:00

    İSTANBUL

    KADIKÖY HALK EĞİTİM

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber