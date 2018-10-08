Sevimli Dostlar tiyatro sahnesinde

Sevimli Dostlar, okul öncesi çocuklar için hayatı kolaylaştıran temel alışkanlıklar üzerine odaklanan eğitici ve öğretici içerikleri ile öncelikle anne-babaların ve öğretmenlerin ilk tercihi haline geldi. Eğlenceli ve zengin müzik altyapısıyla, danslarıyla çocukların da dünyasında vazgeçilmez bir fenomene dönüştü. Halen Youtube üzerinden yayın yapan Sevimli Dostlar kanalının çocuk şarkıları ve videoları her gün 1 milyona yakın çocuk tarafından izleniyor ve her gün 2.5-3 milyon arası izlenme sayılarına ulaşıyor. Sevimli Dostlar şarkıları bir süredir İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça dillerine de uyarlanıyor ve bu dillerde de Youtube üzerinden yayınlanıyor.

SEVİMLİ DOSTLARIN İLK OYUNU BKM TİYATRO’DA...

Sevimli Dostlar müzikli çocuk oyununun ilk gösterisi 14 Ekim Pazar günü Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunun hikayesi ise şöyle; kahramanımız Kerem (5) uyumak üzere yatağında Sevimli Dostlar oyuncakları ile oynarken kendini dev bir ekranın içinde bulur. Sevimli dostlar; Nil, Mert, Unutkan Balık ve Şaşkın Ördek de oradadır. Biraz önce oynadığı oyuncakları canlı görmek Kerem’i heyecanlandırdığı kadar, çok mutlu da etmiştir.



Sevimli Dostlar’ın harika şarkıları eşliğinde bir macera yaşarlar. Kerem kendine neler yapabildiğini, birlikte olunca başarabilecek çok şeyler olduğunu öğrenir. Kendini yatağında bulduğunda ise annesi ondaki bu değişime inanamaz. Kerem artık Sevimli Dostlar’dan öğrendikleriyle kendine çok daha güvenen ve yetebilen bir çocuktur.

SEVİMLİ DOSTLAR TAKVİMİ

