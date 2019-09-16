Kardeş Olmak

Her şeye rağmen sevmektir.

Bir daha hiç barışmayacak gibi kavga edip, anında hiçbir şey olmamışçasına gülebilmek, art niyetsiz birlikte gönül gönüle hayata devam edebilmektir.

Çıkarsızca sevmektir. Kıskanç da olsa, tembel de olsa, kızacağın binbir huyu da olsa…

Paylaşmaktır. En sevdiğin yemeği o daha çok seviyor diye ona bırakmaktır. Onun da mutlaka yarısını sana bırakacağını bilmektir.

Güvendir. Kimseye anlatamayacağın en özel konularını anlattığın dert ortağındır. Kendini en yalnız hissettiğinde omzunda ağlayabileceğini bilmektir.

Kayıtsız şartsız güvenmektir. Bu sana yakışmadı dediğinde tereddütsüz inanmaktır.

Fedakarlıktır. En sevdiğin elbiseni hediye etmektir. Onun kıyafetlerine el koymaktır.

En derin sohbetlerde sucuklu yumurtayı ekmeğe banarak yemektir.

Koşulsuz yardıma koşanın olduğunu erken yaşta öğrenmek demektir.

Sen onu eleştirirken, başkasının onu eleştirmesine asla izin vermemektir.

İnsanın kardeşi olması demek; sorumluluk demektir. İlk sevgilin, ilk derdin, ilk haksızlığa maruz kalışın, ilk çocuğundur.

İstemediğin borçtur, istemediğin alacak.

Yalnızlığının içinde, yalnızlığına merhem olan en önemli parçandır.

Ailenden sana verilen en göz kamaştırıcı hediyedir…