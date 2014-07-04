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    HaberlerEtkinlikŞevval Sam bu akşam Bakırköy'de
    04.07.2014 - 10:18 |

    Şevval Sam bu akşam Bakırköy'de

    Bakırköy'de müzikli geceler devam ediyor..

    Şevval Sam bu akşam Bakırköy'de

    Şevval Sam bu akşam Bakırköy Botanik Park'ta konser verecek. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Sam'dan önce Kurtalan Ekspres sahneye çıkacak. 5 temmuz cumartesi ise Karadenizli grup Karmate sahneye çıkacak. Konserler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tüm İstanbulluları konsere davet etti. Konserler 22:30'da başlamaktadır.

    4 Temmuz Cuma: Şevval Sam - Kurtalan Ekspres

    5 Temmuz Cumartesi : Karmate

    6 Temmuz Pazar : Nusret Yılmaz

    7 Temmuz Pazartesi : Hüseyin Uğurlu

    8 Temmuz Salı : Hüseyin Uğurlu

    9 Temmuz Çarşamba : İskender Doğan

    11 Temmuz Cuma : İlkay Akkaya

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