Şevval Sam bu akşam Bakırköy'de

Şevval Sam bu akşam Bakırköy Botanik Park'ta konser verecek. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Sam'dan önce Kurtalan Ekspres sahneye çıkacak. 5 temmuz cumartesi ise Karadenizli grup Karmate sahneye çıkacak. Konserler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tüm İstanbulluları konsere davet etti. Konserler 22:30'da başlamaktadır.

4 Temmuz Cuma: Şevval Sam - Kurtalan Ekspres

5 Temmuz Cumartesi : Karmate

6 Temmuz Pazar : Nusret Yılmaz

7 Temmuz Pazartesi : Hüseyin Uğurlu

8 Temmuz Salı : Hüseyin Uğurlu

9 Temmuz Çarşamba : İskender Doğan

11 Temmuz Cuma : İlkay Akkaya