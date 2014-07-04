04.07.2014 - 10:18 |
Şevval Sam bu akşam Bakırköy'de
Bakırköy'de müzikli geceler devam ediyor..
Şevval Sam bu akşam Bakırköy Botanik Park'ta konser verecek. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Sam'dan önce Kurtalan Ekspres sahneye çıkacak. 5 temmuz cumartesi ise Karadenizli grup Karmate sahneye çıkacak. Konserler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tüm İstanbulluları konsere davet etti. Konserler 22:30'da başlamaktadır.
4 Temmuz Cuma: Şevval Sam - Kurtalan Ekspres
5 Temmuz Cumartesi : Karmate
6 Temmuz Pazar : Nusret Yılmaz
7 Temmuz Pazartesi : Hüseyin Uğurlu
8 Temmuz Salı : Hüseyin Uğurlu
9 Temmuz Çarşamba : İskender Doğan
11 Temmuz Cuma : İlkay Akkaya