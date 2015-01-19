Sezen Aksu’dan Çocuklara Özel Oyun

“Sezuş’un Hikayeleri: Efe ve Bulut, Osman Bey’e Karşı”



Sezen Aksu’nun çocuklar için kaleme aldığı öykü, IEG Family tarafından müzikal tiyatro oyununa dönüştürüldü. IEG Family’nin Finansbank ana sponsorluğuyla bu sömestr döneminde çocuklarla buluşturacağı oyun, 23 Ocak – 8 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul’da sahnelendikten sonra Türkiye’yi gezecek.



IEG Family’nin oyunlaştırdığı Türkiye’nin çocuklara yönelik en büyük müzikli tiyatrosu “Sezuş’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karşı”, Finansbank ana sponsorluğunda sahneye taşınıyor. Sezen Aksu’nun bestelerinden uyarlanan şarkıları ve masalsı anlatımı ile çocuklarla sevgi dolu bir öyküyü buluşturan oyunun yönetmenliğini ve koreografisini Emre Çelik yapıyor. “Sezuş’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karşı”, çocukların hayal dünyasına yepyeni kahramanlar kazandırmaya ve seyreden herkesi büyülemeye hazırlanıyor.



23 Ocak 2015’te “Perde” diyor!



“Çakkıdı”, “Şarkı Söylemek Lazım”, “Adem Olan Anlar”, “Tiki Tak” gibi sevilen Sezen Aksu şarkılarının oyuna özel sözlerle uyarlanarak yer alacağı “Sezuş’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karşı”, Türkiye turnesine İstanbul’dan başlayacak ve ilk olarak 23 Ocak 2015’te sahnelenecek. 8 Şubat’a kadar Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde çocuklarla buluşacak müzikal tiyatro, daha sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde izleyiciyle buluşacak. 15 Haziran’a kadar sürecek Türkiye turnesinde oyun, yaklaşık 90 gösteri ile yüzbinlerce çocuğun hayal dünyasına “merhaba” diyecek.



Efe ile Bulut’un sıcacık hikayesi



Sezen Aksu’nun bestelerinden uyarlanan şarkıların da yer aldığı oyun, tüm sokak hayvanlarının dostu Efe’nin, mahallenin köpeği Bulut ile kurduğu arkadaşlığı anlatıyor. Hoşgörü, saygı, empati, hayvan sevgisi ve sadakat gibi önemli mesajlar içeren öykü, günlerden bir gün Bulut’un yavrularının doğmasıyla renkli bir hal alıyor. İşte asıl hikaye bundan sonra başlıyor...

