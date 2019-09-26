Sezonun en moda pantolonları
Bensu Soral, marka yüzü olduğu Koton için bir kez daha kamera karşısına geçti. Yeni sezonun enerjisini ekranlara taşıyan Soral, üçüncü reklam filminde 2019/20 Sonbahar-Kış sezonunun öne çıkan pantolon-bluz tasarımlarıyla ekranlarda yerini aldı.
Bensu Soral, Koton 2019/20 Sonbahar-Kış tasarımlarıyla ekranlara geliyor. Marka yüzü olduğu Koton için üçüncü kez kamera karşısına geçen Soral sezonun öne çıkan pantolon ve bluz tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Koton’un “şehre dönüş” temasının hakim olduğu, geniş paçalı, yüksek belli, havuç kesimli olmak üzere her kalıp ve boyda hazırladığı pantolonlarıyla sezonun trendlerinin ipuçlarını veren Soral, ‘Tatilin dönüşü, pantolon giyeceğiz. Mevsime inat renkleri patlat” diyor.
“70’lerin dönüşü, ekoseyi seveceğiz. Kemerler tokalı, paçalar havalı. Yakası fularlı bluzlarla, kış trendi beyazlarla… Şehirde yine Moda Koton’da!” sözlerine sahip, enerjik reklam jingle ile sezonun kilit trendlerini de paylaşan Bensu Soral “Sezonun en moda pantolonları Koton’da… Pantolon nasıl giyilir Koton’a sor, al” mesajına vurgu yapıyor. Bensu Soral’ın yer aldığı Koton’un yeni sezon reklam filmi 25 Eylül itibarıyla ekranlara geliyor.