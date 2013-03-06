SGM perdelerini açıyor!

SGM Mart ayında; İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Yağmur Durduğunda” oyununa, Rock müziğin ünlü sesi Özlem Tekin’in yeni albümünün ilk konserine, bol ödüllü Boğaziçi Caz Korosu’na, Türkiye’de ilk kez Kent Oyuncuları tarafından sahnelenen “Toplu Hikayeler”e, klasik müzik eserlerine farklı bir yorum katan “Doğudan Batıdan” konserine evsahipliği yapacak.



15. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin İstanbul ayağı kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Cesaret Ana ve Çocukları” İstanbul’da sadece Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sahne alacak.



Minik tiyatroseverler de Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde” isimli oyunu izleme fırsatı bulacaklar.



“YAĞMUR DURDUĞUNDA” – İstanbul Devlet Tiyatroları

5 Mart Salı, 20:00



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, 5 Mart Salı günü saat 20:00’de İstanbul Devlet Tiyartroları tarafından sahnelenen “Yağmur Durduğunda” isimli oyunla ikinci sanat sezonunu açıyor. Oyunda, kocanın/babanın günahının çocukların ve onlarla ilişkide olan kadınların hayatlarını nasıl mahva sürüklediğini anlatılıyor. Geçmişten kaçmanın imkansızlığını işleyen oyun, yedi yaşındayken gizemli bir biçimde ortadan kaybolan babasının izini sürmek için Avustralya’ya doğru yola çıkan gencin, babası ve kendi hayatının çakışmasıyla ortaya çıkan sırları gözler önüne seriyor. Andrew Bovell tarafından kaleme alınan, tercümesini Ezgi Yentürk’ün yaptığı oyunun yönetmenliğini Hakan Çimenser üstleniyor. Oyunda; Rüçhan Çalışkur, Ali İpin, Şebnem Dilligil, Okday Korunan, Ezgi Yentürk, Burcu Arslan, Eray Cezayirli, Kemal Tandoğan, Şeyda Pektok, Selda Soylu, Kerem Kurt rol alıyor.



ÖZLEM TEKİN Konseri

7 Mart Perşembe, 20:00



Rock müziğin ünlü kadın vokallerinden Özlem Tekin, 7 Mart Perşembe akşamı, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde hayranları ile buluşacak. Müziğiyle olduğu kadar oyunculuk yeteneğiyle de ön plana çıkan Özlem Tekin, üç yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümünün ilk konserini Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde verecek. Özlem Tekin yepyeni şarkılarını ilk kez Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde seslendirecek.



“PAMUK PRENSES MİKROPLAR ÜLKESİNDE” – Uygur Çocuk Tiyatrosu

9 Mart Cumartesi, 11:00



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi minik tiyatroseverleri unutmuyor. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi kuruluşundan bu yana, çocukların sanatsal gelişimine de büyük önem vererek, her ay bir çocuk oyununa evsahipliği yapıyor. 9 Mart Cumartesi günü de Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde” isimli oyuna evsahipliği yapacak. Asıl olay örgüsü tamamen Alice Harikalar Diyarında adlı romanda olduğu gibi bir gelişim gösterirken, arada karşılaşılan öğelerle Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalından da alıntılar paylaşılıyor. Annesinin temizlik kavramını bir türlü öğretemediği, tembel, pasaklı, hijyene önem vermeyen "Pamuk", bir gün zorla da olsa- okul ödevini yaparken uyuyakalır. Rüyasında; "Saat Efendi", bir adet "Cüce", "Prens", "Sabun Adam", "İkizler“, “Mikroplar Kraliçesi” ve "Mikroplar"la karşılaşır. Rüyasında karşılaştığı herkesin, "pis olmasını" eleştirdiği Pamuk, uyandığında hasta olur. Annesi onu doktora götürmeye çalışırken, o çoktan "temiz olmaya“ karar vermiştir.



“KAMPÜSTE ÇOK SES VAR” – Boğaziçi Caz Korosu

12 Mart Salı, 20:00



Sabancı Üniversitesi Müzik Kulübü – Müzikus, 12 Mart Salı akşamı Boğaziçi Caz Korosu’nu Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde konuk ediyor. Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu, yaklaşık 40 kişilik kadrosuyla çağdaş müzikten caza, hatta çoksesli türkü düzenlemelerine kadar uzanan çok geniş bir repertuvara sahip. Türkiyede birçok değişik projede yer aldıkları gibi, tüm dünyada çeşitli uluslararası etkinliklerde de koroyu izleyebilmek mümkün. Koro aynı zamanda, INTERKULTUR'un geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu dünya sıralamalarında Folklor kategorisinde 2. ve dünya genelinde ise 12. olarak gösteriliyor.



Koro, 2008 yılında Avusturya’da düzenlenmiş olan ‘’Vokal Total’’ isimli dünya çapındaki en prestijli a cappella yarışmasında, pop ve caz kategorilerinde ‘Gümüş Diploma’ ödülüne layık görüldü. 2010'da Çin’de düzenlenen 6. Dünya Koro Olimpiyatları'nda Çağdaş Müzik kategorisinde ‘Dünya İkincisi’, Oda Korosu ve Caz kategorilerinde ise ‘Dünya Üçüncüsü’ oldu ve üç altın diploma ile Türkiye’ye döndü. 2011'de ise Avusturya'da düzenlenen Dünya Koro Şampiyonası'nda, Çağdaş Müzik ve Folklor kategorilerinde 'DÜNYA ŞAMPİYONU', Karma Korolar kategorisinde ise 'Dünya İkincisi' oldu ve şampiyonların yarıştığı 'Grand Prix'de ise 2 altın madalya kazanarak toplam 5 altın madalya ile Türkiye'ye döndü. Koro son olarak, 2012 yılında, Amerika'da düzenlenen 7. Dünya Koro Olimpiyatları'ndan 3 altın madalya ve Macaristan'da düzenlenen Cantemus 9. Uluslararası Koro Festivali'nden de 1 altın madalya kazandı.





“TOPLU HİKAYELER” – Kent Oyuncuları

14 Mart Perşembe, 20:00



Türkiye’de ilk kez Kent Oyuncuları’ tarafından sahnelenen “Toplu Hikayeler”, 14 Mart Perşembe akşamı, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde tiyartoseverlerle buluşacak. Oyunda; ünlü ve saygıdeğer bir kısa öykü yazarı olan Ruth Steiner ve önce asistanı, daha sonra sıkı dostu, meslekdaşı ve en nihayetinde rakibi olan öğrencisi Lisa Morrison'un hikayesi ele alınıyor. Türkiye'de Pulitzer ödüllü “Dostlarla Akşam Yemeği” adlı oyunuyla tanınan Donald Margulies'in oyunu iki edebiyat kadının profesyonel ve kişisel ilişkisi üzerinden kültürel üretimin estetik ve etik bir sorgulamasına dönüşüyor. Ortaya çıkan sorular hepimizi ilgilendiriyor çünkü en kadim sanat olan hikaye anlatımı hem tüm çağdaş sanat formlarının hem de insanların gündelik ilişkilerinin özünü oluşturuyor. Defne Halman ve Balam Kenter tarafından Türkçe’ye kazandırılan oyunda; Kadriye Kenter ve Defne Halman rol alıyorlar.



“DOĞUDAN BATIDAN – KLARNET PİYANO BULUŞMASI” Konseri

20 Mart Çarşamba, 20:00



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, 20 Mart Çarşamba akşamı “Doğudan Batıdan – Klarnet Piyano Buluşması” isimli konsere evsahipliği yapacak. Sanatın ve müziğin evrensel olarak benimsendiği günümüz dünyasında doğu ve batı kültürlerinin birbirinden ayrı düşünülmeyeceğinden yola çıkan; piyanoda Prof.Selen Bucak, klarnette Yrd. Doç. Ebru M.Sonakın Çeliker ve Feza Çetin, perkusyonda Ufuk Atar'dan oluşan grup dünya müzikleri'nden oluşan repertuarlarını müzikseverlerle paylaşacaklar. Konserde; opera aryalarının klarnet ve piyano uyarlamasından tangoya, Macar müziğinden Aşık Veysel’e, Samanyolu’ndan saz semailerine ve Horon’a kadar uzanan parçalarla dünyanın doğusu ve batısının tüm özellikleriyle kucaklandığı bir sinerji ortaya çıkacak.



“CESARET ANA VE ÇOCUKLARI” – Ankara Devlet Tiyatrosu

26 Mart Salı, 20:00



15. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin İstanbul ayağı kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Cesaret Ana ve Çocukları”, 26 Mart Salı akşamı, tiyatroseverlerle buluşacak. İstanbul’da sadece Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek oyunun yazarı Bertold Brecht. 1618-1648 yılları arasında aşağı yukarı tüm Kıta Avrupa’sını kasıp kavuran ve görünürde Protestanlarla Katolikleri karşı karşıya getiren “Otuz Yıl Savaşları” tarihsel çerçevesine yerleştirilmiş bu sıradan insan manzaraları, bir laboratuvar-metin özelliğini taşıyor.



Anlatılan Otuz Yıl Savaşları ama 1939’da yazılmış bu metin, o sırada Avrupa’nın ufkuna tüm karanlığıyla çöken İkinci Dünya Savaşı’nın gelişi hakkında dahice bir kehanet niteliğine de bürünüyor. Savaştan kim ne bekler, kim kazanır, kim kaybeder soruları oyundaki tüm kişilerde ama en çok da “Cesaret Ana”da somutlanırken, esas olarak seyircinin savaş gerçekliğini tüm boyutlarıyla sorgulaması ve “savaş çıkmış” yalanını kendine söylemekten artık vazgeçmesi amaçlanıyor.