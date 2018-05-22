Shakira 'El Dorado' turnesi kapsamında Vodafone Park'a geliyor

12 GRAMMY® ödülü sahibi, uluslararası superstar SHAKIRA, BKM organizasyonuyla 11 Temmuz, Çarşamba akşamı VODAFONE PARK’ta sahne alacak.

3 Haziran’da start alacak olan Dünya turnesi “EL DORADO” kapsamında 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a gelecek olan SHAKIRA, uzun bir aradan sonra ülkemizde konser vermeye gelen ilk dünya starı olacak!

BİLETLER SATIŞA ÇIKMADAN TALEP YAĞDI

Son albümü ile aynı adı taşıyan 6. Dünya Turnesi “EL DORADO” kapsamında 11 Temmuz, Çarşamba akşamı 40 bin kişi kapasiteli VODAFONE PARK’ta sahne alacak olan SHAKIRA’nın biletleri 22 Mayıs Salı günü (Bugün) satışa çıktı!!!

BU YAZ’I UNUTULMAZ KILACAK KONSERİN BİLETLERİ 162,00TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA…

"Waka Waka", "Whenever Wherever”, “Loca” gibi hitleri ile hala müzik listelerinde yer bulan Kolombiya’lı superstar SHAKIRA’nın İstanbul konseri bilet fiyatları; 162,00TL - 213,00TL - 315,00TL - 416,00TL - 572,00TL. VIP ve Sahaönü 780,00TL olarak belirlendi.

İstanbul’daki İlk konserini 2007 yılında veren ve konser sırasında Türk hayranlarına; İtiraf etmeliyim ki kendimi dünyadaki en şanslı kadın olarak hissediyorum bu akşam. Dünyadaki her sanatçı burada olabilmek, bu harika şehirde, boğazın yanında sizlere şarkı söylemek için para verebilir. Burada olduğum için çok ama çok mutluyum, çok teşekkür ederim bunun gerçekleşmesine izin verdiğiniz için.”

