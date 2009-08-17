17.08.2009 - 10:40 |
Shantel İzmir'e geliyor!
Shantel, sonbaharda yayınlanacak yeni albümünden hemen önce Babylon Alaçatı'da konser verecek.
"Disko Partizani" şarkısı ve albümüyle tüm dans pistlerini kasıp kavuran "Balkan Kralı" Shantel Mü-yap tarafından verilen "En Çok Satan Yabancı Albüm - Diamond Ödülü"nü aldıktan sonra ayağının tozuyla sonbaharda yayınlanacak yeni albümünden hemen önce Babylon Alaçatı'da...
Tarih : 22.08.2009 23:30:00
Mekan : Babylon Alaçatı
Bilet fiyatları39,00 TL
Biletler Biletix'te