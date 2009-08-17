Shantel İzmir'e geliyor!

"Disko Partizani" şarkısı ve albümüyle tüm dans pistlerini kasıp kavuran "Balkan Kralı" Shantel Mü-yap tarafından verilen "En Çok Satan Yabancı Albüm - Diamond Ödülü"nü aldıktan sonra ayağının tozuyla sonbaharda yayınlanacak yeni albümünden hemen önce Babylon Alaçatı'da...

Tarih : 22.08.2009 23:30:00

Mekan : Babylon Alaçatı

Bilet fiyatları39,00 TL

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