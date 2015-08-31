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    HaberlerEtkinlikShirley UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde!
    31.08.2015 - 11:52 |

    Shirley UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde!

    Sumru Yavrucuk’un yeni tek kişilik komedi oyunu ‘Shirley’, İstanbul prömiyerini 16 Eylül’de UNIQ İstanbul’da yapacak. İstanbul’un yeni açık hava sahnesinde sergilenecek oyun, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak.

    Shirley UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde!

    Willy Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye uyarlanan, Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyun UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde!

    Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor. Bir önceki tek kişilik oyununda güçlü performansıyla hayranlık uyandıran Sumru Yavrucuk, ‘Shirley’ ile de aynı etkiyi yaratıyor.

    Shirley UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde

    Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyun, yaz turnesinin ardından İstanbul prömiyeriyle şehre inecek. ‘Shirley’, 16 Eylül’de açık hava keyfiyle izleyiciyle buluşacak. Biletler Biletix’te!

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