SIA nihayet Türkiye’de!

Asıl adı Sia Kate IsobelleFurler olan Avustralyalı sanatçı, kariyerine cazla başlayıp pek çok farklı müzik türünde deneyim kazandıktan sonra şarkı yazarı ve vokalist olarak kendini pop müzik dünyasının en büyüklerinden biri olarak kabul ettirdi.

Sadece büyük pop yıldızlarına verdiği devasa hit şarkılarla değil kendi albümleriyle de ses getirmeye başlayan SIA’nın kariyeri özellikle 2010 yılında yayımladığı “WeAreBorn” albümüyle büyük bir ivme kazandı. “1000 Forms of Fear” albümü ile kariyerinin en parlak günlerini yaşamaya başlayan sanatçı, 50 ülkede Itunes listelerine bir numaradan giriş yapanyepyeni albümü “This Is Acting” ile ise neden günümüzün en büyük pop ilahlarından biri olduğunu kanıtlıyor.

Sahne şovları da şarkıları gibi oldukça renkli ve heyecan verici olan SIA’nın özellikle dansçılarıyla süslediği enerjik performansları izleyicilere coşku dolu anlar yaşatıyor!

Tek günlük festivalde yıldızlar geçidi!

SIA’nın yanı sıra yeni neslin indie pop fenomenlerindenSELAH SUE, Danimarkalı Nanna Øland Fabricius’un büyük ses getiren projesi OH LAND, yine Danimarkalı yeni nesil indie pop yıldızlarından FALLULAH, ülkemizin yeni dönem Türkçe müziğin başarılı isimlerinden GÜLİZ AYLA ve alternatif müziğin güçlü kadın temsilcilerinden MELİS DANİŞMEND de MASSTIVAL sahnesinde olacak.

PromotersAllianceve Okto İstanbulorganizasyonuyla 8 Ağustos’ta şehrin en müzik dolu, en eğlenceli yerine dönüşecek olan Küçükçiftlik Park’ta, MASSTIVAL’de buluşalım!

Biletler 14 Nisan 2016 saat : 11:00 ’den itibaren Biletix’te! Biletler tükenmeden yerinizi ayırtın!

