Sibel Tüzün ile 60'lar 80'ler!



Jazz'dan Soul'a, Rock'n Roll'dan Disco soundlarına uzanan ve her ay yenilenen repertuarıyla müthiş bir şov sizi bekliyor..



Dünya müziğinin 50 yıllık farklı akımlarını içeren, yaklaşık 70 hit şarkıdan oluşan müthiş bir repertuar...



9 ayrı dönem kostümüyle hazırlanan şovlar...



Onur Güntav, Berkant Çelen, Serkan Çalar, Ali Chatrzarin, Erhan Akha'ın eşliğinde SİBEL TÜZÜN

Yer: Hayal Kahvesi Bistro

Tarih: 10 Nisan Cumartesi

Giriş: 30,00TL+ 1 yerli içki

Saat: 24.00