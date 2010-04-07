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    HaberlerEtkinlikSibel Tüzün ile 60'lar 80'ler!
    07.04.2010 - 11:08 |

    Sibel Tüzün ile 60'lar 80'ler!

    Peggy Lee sever misiniz? Ya da Robbie Williams? 60'lar Rock'roll' larına tutkun ya da 80'ler şarkılarıyla büyümüş olabilir misiniz?Belki de 70'lerde esen özgürlük rüzgarlarını özlediniz..

    Sibel Tüzün ile 60'lar 80'ler!


    Jazz'dan Soul'a, Rock'n Roll'dan Disco soundlarına uzanan ve her ay yenilenen repertuarıyla müthiş bir şov sizi bekliyor..

    Dünya müziğinin 50 yıllık farklı akımlarını içeren, yaklaşık 70 hit şarkıdan oluşan müthiş bir repertuar...

    9 ayrı dönem kostümüyle hazırlanan şovlar...

    Onur Güntav, Berkant Çelen, Serkan Çalar, Ali Chatrzarin, Erhan Akha'ın eşliğinde SİBEL TÜZÜN

    Yer: Hayal Kahvesi Bistro
    Tarih: 10 Nisan Cumartesi
    Giriş: 30,00TL+ 1 yerli içki
    Saat: 24.00

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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