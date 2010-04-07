07.04.2010 - 11:08 |
Sibel Tüzün ile 60'lar 80'ler!
Peggy Lee sever misiniz? Ya da Robbie Williams? 60'lar Rock'roll' larına tutkun ya da 80'ler şarkılarıyla büyümüş olabilir misiniz?Belki de 70'lerde esen özgürlük rüzgarlarını özlediniz..
Jazz'dan Soul'a, Rock'n Roll'dan Disco soundlarına uzanan ve her ay yenilenen repertuarıyla müthiş bir şov sizi bekliyor..
Dünya müziğinin 50 yıllık farklı akımlarını içeren, yaklaşık 70 hit şarkıdan oluşan müthiş bir repertuar...
9 ayrı dönem kostümüyle hazırlanan şovlar...
Onur Güntav, Berkant Çelen, Serkan Çalar, Ali Chatrzarin, Erhan Akha'ın eşliğinde SİBEL TÜZÜN
Yer: Hayal Kahvesi Bistro
Tarih: 10 Nisan Cumartesi
Giriş: 30,00TL+ 1 yerli içki
Saat: 24.00