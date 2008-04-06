Sıcak açılış

ALİN TAŞÇIYAN

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin açılışında akışı, kurgusu, sunumları ve müziğiyle son derece sıcak bir atmosfer hakimdi Lütfi Kırdar’a. Açılış filmi olarak da kadın dünyasından renkli bir kesit veren “Karamel”in seçilmesi bu atmosferi tamamladı.

Şevval Sam, geçen yıl yitirdiğimiz sinemacıların anıldığı klibin hemen bitiminde, Kazım Koyuncu’dan severek dinlediğimiz Karadeniz türküsü “Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim”i söyleyerek sahneye çıktı. Ekrem Bora, İzzet Günay ve Ediz Hun’un Türkân Şoray’ın filmlerde kim bilir kaç kez sevgiyle tuttukları ve birkaç kez de tokat yedikleri ellerinden aldıkları ödüllerin ardından “Sabah Yıldızı”nı söyledi Sam. Böylece Yeşilçam nostaljisini perçinledi.

Claudia Cardinale ise sahneyi bir diva edasıyla doldurdu. Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı’nın elinden alırken iç ısıtan gülümsemesi, dillere destan gözleri ve şıklığıyla sinemanın en parlak dönemlerinden gelen bir yıldız olduğunu kanıtlıyordu.

Açılış törenini böylesine hoş kılan en önemli faktör ise İKSV Stüdyo Yöneticisi Selçuk Metin’in hazırladığı ödül alanların filmlerinden seçme sahnelerin art arda kurgulandığı video kliplerdi. O kadar iyi yansıtıyorlardı ki ele aldıkları oyuncuların karizmasını, neden ödül aldıklarını bir kez daha kavrıyordunuz. Cardinale ile açılış filminin yönetmeni ve oyuncusu Lübnanlı Nadine Labaki, hiç tanımadıkları halde Bora, Günay ve Hun’un ne kadar önemli aktörler olduklarını anladıklarını söylediler.



Samimi yemek

Törenin ardından yabancı konuklar onuruna Borsa Lokantası’nda verilen, ulusal jüri üyelerinin katıldığı özel yemek de çok samimi ve sıcak bir havada geçti. Cardinale’nin resmiyetten uzak rahatlığı, konuşkanlığı, Labaki ve filmin müziğini yapan eşi Khaled Mouzannar, Amerikan bağımsız sinemasının yetenekli yönetmeni Ed Radtke de sempati topladı. Bazı davetliler de, sponsor Akbank’ın Karaköy Liman’da verdiği partide geç saatlere dek eğlendi.