Şiddete karşı Aikido teknikleri

Özgecan cinayetinden sonra kadınların günlük hayata bakışı değişti. Bir yandan cezalar, bir yandan çocuk yetiştirme yöntemlerimiz tartışılırken, bir yanda da kadınların kendilerini savunabilmesi için neler bilmesi gerektiği konuşuluyor.



Aikimode Aiki Akademi Başeğitmeni 5. Dan Sensei Oğuzhan Ulvi Başkurt, Aikimode’nin kapılarını kadınlara açıyor. Saldırı anında kendilerini koruyabilmesi için bilmesi gereken hayati hareket ve teknikleri kadınlara öğreterek sosyal sorumluluk projesi başlatan Başkurt, hafta içi üç gün verilecek eğitimlerin ücretsiz olacağını da söylüyor...



Başkurt “Ülkemizde son zamanlarda bayanlara karşı yaşanan olumsuz olaylardan ve birçok öğrenci velimizin ricasından ötürü Aikimode Aiki Akademi olarak sosyal sorumluluk projesi oluşturmaya karar verdik.Bu proje kapsamında bayanlara etkisizleştirme, saldırıyı bertaraf etme, kaçmak için zaman kazanabilmeye yönelik özel tekniklerin gösterileceği özel bir eğitim tasarladık. İstedik ki bayanlar basit ama teknik bazı hareketlerle kendilerini koruyabilsin ve beklenmedik saldırılara karşı çözümler üretebilsin. 40 kişilik sınıflarda, randevu alarak gelebilecek tüm kadınlara kapımız açık. İsteyenlen, www.aikimode.com adresine girip randevu alabilirler” dedi.





Eğitim gün ve saatleri:



25 Şubat Çarşamba 12.00 - 13.00

26 Şubat Perşembe 20.30 - 21.30

27 Şubat Cuma 20.00-21.00

4 Mart Çarşamba 12.00 – 13.00

5 Mart Perşembe 20.30 - 21.30

6 Mart Cuma 20.00-21.00