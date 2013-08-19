Side'de festival haftası!

Side 13. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 3 – 14 Eylül 2013 tarihleri arasında; sanatseverlere 5 farklı klasik müzik, pop müzik ve rock konseri sunacak!

Dünya çapında sanatçıları Apollon Tapınağı, Antik Tiyatro ve Side Limanı gibi Side’nin tarihi sahnelerinde, izleyici ve dinleyicileriyle buluşturan Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; 13. yılında da birbirinden önemli isimleri ağırlayacak.

2000 yılında Side Belediye Başkanı A.Kadir Uçar tarafından başlatılan, EFA (Avrupa Festivaller Birliği) üyesi Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bu yıl açılışını; 3 Eylül Salı akşamı Viyana Klasikleri ve Balesi ile Side Antik Tiyatrosu’nda yapacak.

Festivalin, 5 konseri kapsayan programı; Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Aylin Aslım’ın ve Enbe Orkestrası’nın Apollon Tapınağı’nda vereceği eğlenceli konserlerinin ardından, Tuncay Kayış & Golden Trombon Orkestrası’nın konseriyle devam edecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ise, 14 Eylül Cumartesi akşamı Antonio Pirolli’nin şefliğinde Antik Tiyatro’da vereceği gala konseri ile festivale nokta koyacak.

3 – 14 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Side 13. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; dünya çapında sanatçı ve grupları, önceki yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da Side’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak.