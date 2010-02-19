"Sihirli Flüt" Akbank Sanat'ta

“Allah vergisi kabiliyet, seçilmiş insan Şefika Kutluer, flütü çalması şart olduğu için çalıyor. Çünkü o flüt için yaratılmış. Gerçekten kutsal, Allah vergisi çok ender ve değerli bir kabiliyet. Kutluer, seçilmiş insan olmanın kutsanmışlığını hissetmeli”



American Record Guide

Dünya müzik çevrelerinde "Sihirli Flüt" olarak tanınan, İspanya sarayında Kral ve Kraliçe’nin huzurunda, Japonya’da Prens Mikasa’nın himayesinde konserler veren, devlet sanatçısı Şefika Kutluer, 26 Şubat 2010, Cuma günü Akbank Sanat’ta müzik tutkunlarıyla buluşuyor.

Piyanoda Maribeth Gowen’in eşlik edeceği konserde, ünlü sanatçı Türk ve dünya müziğinden oluşan geniş bir repertuarla müzikseverlerle buluşacak.

ETKİNLİK:

Konser- Şefika Kutluer

Şefika Kutluer, flüt

Maribeth Gowen, piyano

Tarih : 26 Şubat 2010, Cuma

Saat : 20.00

Yer : Akbank Sanat

Bilet Fiyatları : Tam 12 TL/ Öğrenci 6 TL

Şefika Kutluer hakkında

1979 yılında üstün başarıyla Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Kariyer çalışmalarına Viyana’da ve Roma’da S.Cecilia Akademisi’nde devam etti. Ankara Devlet Konservatuarı’nda flüt öğretmenliği yaptı. Viyana’da Uluslararası Flüt Yarışması’nda dünya birincisi oldu. 1995 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü alan sanatçıya, 1998 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı verildi. “Hungarian Foundation for Performing Arts” tarafından verilen 2000 “Inter-Lyra” ödülünü kazandı. 2009 yılında İtalya Cumhurbaşkanı’ndan İtalyan Devlet Nişanı aldı. Sony Classical tarafından çıkarılan “Carmen Fantasy” adlı albümü “Altın CD” ödülüne layık görüldü. Ayrıca Gallo International firmasından “Gallo Altın CD Koleksiyonu” ödülü aldı. ABD, İngiltere, İsviçre, İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, Fransa, Slovakya, İsveç, İsrail, Singapur, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Estonya, KKTC, Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Bulgaristan, Tunus, Azerbaycan, Küba, Çin ve Japonya’da çeşitli konser turnelerine çıktı, uluslararası müzik festivallerine katıldı.

İspanya sarayında Kral ve Kraliçe’nin huzurunda, Japonya’da Prens Mikasa’nın himayesinde konserler verdi. New York Times eleştirmeninin taktığı unvan “Sihirli Flüt” diye tanınan Kutluer, dünyanın pek çok yerinde televizyon ve radyo programlarına katıldı. Zubin Mehta, Sir Charles Mackerras, Peter Breiner, İngiliz Royal Filarmoni Orkestrası, Berlin Filarmoni, İskoç Oda Orkestrası, Northern Sinfonia, Tokyo Senfoni Orkestrası, Litvanya Filarmoni, European Union Oda Orkestrası, Virtuosi Di Praga, Slovak Filarmoni Orkestrası, St. Petersburg Akademik Filarmoni Orkestrası gibi ünlü şef ve orkestralarla konserler verdi. Ian Anderson Kutluer için “Şefika’s Tango” adlı bir eser besteledi. Kutluer Jethro Tull ile “Şefika’s Tango” eserini de seslendirdiği konserler yaptı. Şefika Kutluer’in 16 CD’si Pan Classical, Gallo International, Naxos ve Sony Classical firmaları tarafından yayınlanmaktadır. Sanatçının kompakt diskleri dünya çapında aranan CD’ler arasındadır. Şefika Kutluer, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Solist sanatçısıdır.