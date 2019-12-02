Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus, gerçekleştirdiği birbirinden özel etkinliklerle yılbaşı sihrini yaşatmaya devam ediyor. Hilton İstanbul Bosphorus’un çocuklu ailelere özel gerçekleştireceği etkinliklerden biri de “Hilton 2020 Sihirli Yılbaşı Balosu” olacak.

Masal anlatıcılığı sanatını Türkiye’de ilk defa kitabeviyle birleştiren KidsNook işbirliği ile 14 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan yılbaşı balosu, kapılarını 18:30’da misafirlere açtıktan sonra, saat 19.00’da şarkıların ve masalların eğlenceli bir akışta buluştuğu “Ayşegül Dede ile Masal Konseri” performansı ile başlayacak. 19.30’da gerçekleşecek eğlenceli kukla gösterisinin ardından, yılbaşının vazgeçilmez oyunu “Bingo” konuklara heyecan dolu bir yarışma fırsatı sunacak. Hilton 2020 Sihirli Yılbaşı balosu, saat 20.30’da dans pistini baloncuklarla kaplayacak Bubble Show ve DJ performansıyla son bulacak. Etkinlik boyunca profesyonel yüz boyama standında yapılacak renkli makyajlar da, miniklerin eğlencesine eğlence katacak.



Hilton İstanbul Bosphorus’un ihtişamlı balo salonunda gerçekleşecek etkinlik boyunca misafirler, Hilton’un deneyimli şeflerinin hazırladığı zengin lezzetlerle dolu açık büfe akşam yemeğinin de tadını çıkaracak. Çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı büfenin bulunacağı yılbaşı balosunda, salata ve iştah açıcı seçeneklerin bulunduğu başlangıçlardan, peynir çeşitlerine; vegan beslenenlere özel sebzeli carpaccio alternatiflerinden zeytinyağlılara; kuzu pirzola dana madalyon gibi kırmızı et seçeneklerinden tavuk ve balık gibi beyaz et çeşitlerine kadar geniş bir seçki sunulacak. Mini ızgara köfte, mini burger, tavuk pane, brownie ve çikolatalı ekler gibi miniklerin favorisi olan lezzetler de çocuk büfesinin öne çıkan spesiyalleri arasında yer alacak.

Açık büfe akşam yemeğinin dahil olduğu Sihirli Yılbaşı Balosu, 3-12 yaş arası çocuklar için 85 TL; 12 yaş ve üzeri misafirler için 195 TL olacak.