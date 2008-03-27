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    HaberlerEtkinlik'Şiir festivali’ artık uluslararası
    27.03.2008 - 00:00 |

    'Şiir festivali’ artık uluslararası

    Dört yıldır düzenlenen İstanbul Şiir Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde uluslararası bir sıfat kazandı. 13-17 Mayıs arasında geçekleşecek 1. Uluslararası İstanbul Şiir Festivali, 19’u Türk, 20’si yabancı 39 şairi bir araya getirecek.

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    Festivalin programı, önceki akşam Hilton Oteli’nde yapılan basın toplantısıyla açıklandı.
    Toplantıda 5 gün sürecek program açıklandıktan sonra, festivalin Onursal Başkanı Doğan Hızlan bir konuşma yaptı. Türk edebiyatı ve şiirinin dünya ölçeğinde olduğunu vurgulayan Hızlan, konuşmasını “Şiir okunan her yer benim için kutsal bir ülkedir. 13 Mayıs’ta kutsal topraklarda buluşmak üzere” sözleriyle bitirdi. Festival, 13 Mayıs Salı günü CRR’de Cihat Aşkın’ın konseriyle başlayacak.
    Beş gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Emirgân Köşkü, Sirkeci Garı, Cafer Ağa Medresesi gibi tarihi mekanların yanı sıra, Bakırköy Cem Karaca, Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya ile Cemal Reşit Rey gibi kültür merkezlerinde festivalin şiir okumaları yapılacak. Bilgi Üniversitesi’nde atölye çalışmaları düzenlenecek.
    Festivalin yapısında her yıl bir ülke şiiri de konuk edilecek. Bu yılki konuk, geçen yıl Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Katalonya.
    www.istanbulsiirfestivali.com

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