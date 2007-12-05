Topluluk, Müşfik Kenter’in sunacağı ''Şiirlerde ve Şarkılarda Yahya Kemal'' temalı konserde Yahya Kemal Beyatlı’yı doğumunun 123. yıldönümünde anmak amacıyla onun şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirecek. Münir Nurettin Selçuk, Rakım Elkutlu, Süleyman Erguner, Selahattin Pınar, Muzaffer İlkar, Şekip Memduh Bey ve Osman Nihat Akın’ın besteledikleri Beyatlı şiirlerinin çanılacağı konserde Müşfik Kenter de şairin eserlerinden örnekler okuyacak. Bilet fiyatları: 13 YTL, 11 YTL (0212) 232 98 30