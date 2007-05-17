Şikâyet etmeyecek!

Yasemin Bay

Bu yıl 10 Haziran - 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 52. Venedik Bienali’nde Türkiye’yi “Don’t Complain / Şikâyet Etme” başlıklı yerleştirmesiyle Hüseyin Alptekin temsil edecek.

Bienalde yer alacak Türkiye pavyonunun ve Alptekin’in çalışmasının tanıtımı dün yapıldı. Toplantıya, Türkiye pavyonunun sponsorluğunu üstlenen Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, serginin küratörü Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nin yöneticisi Vasıf Kortun, Alptekin ve serginin koordinasyonunu üstlenen İKSV Genel Müdürü Görgün Taner katıldılar.

Kortun, Türkiye’nin bu yıl ilk kez bienalin ana mekanı olan Arsenale Artigilere’de yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:“Bugüne kadar sınırlı bir şekilde temsil edildik. Bunun bedelini Türkiye’deki sanatçılar ve sanat tarihimiz ödedi. Geçmişi unutmalıyız. Artık Venedik Bienali’nin bir danışma kurulu olacak. Venedik Bienali’nin sürekli katılımcısı haline gelmeyi amaçlıyoruz. Devletin de bunu daha iyi anlaması ve bu işe destek vermesi gerekiyor.”300 bin euro civarında bir bütçeye sahip olan Türkiye pavyonunda daha önce sanatçı Aydan Murtezaoğlu’nun da yer alacağı açıklanmıştı. Kortun, Murtezaoğlu’nun sergiden çekildiğini belirterek, “Hrant Dink öldürüldükten sonra kendini iyi hissetmedi... Ben de baskı yapmadım” dedi.Kendisini 'müzmin bir enstelasyon sanatçısı’ olarak tanımlayan Alptekin’in Venedik Bienali’ndeki işi, bir dizi tek hücreli odanın birbirine yarım ay biçiminde kenetlendiği yerleştirmeden oluşuyor. Her odacığın içine konulan LCD ekranda ise Alptekin’in çeşitli şehirlerde kaydettiği görüntüler, imgeler yer alıyor. Bu imgeleri 'küçük vakalar’ olarak adlandıran Alptekin sergisini şöyle anlattı:



Restorandan ilham aldı

“Serginin çıkış noktası birtakım küçük filmler. Farklı ülkelerde yaptım bu filmleri. Başka kültürlerde aynılıkları aradım. Çünkü ötekiyle uğraşmaktan bıktım.”

Alptekin, Gürcistan’a yaptığı bir gezi sırasında küçük küçük odalardan oluşan bir restoranla karşılaştığını ve bu nedenle çalışmasını böyle bir şekilde sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kompartıman şeklindeki bu restoranların nedeni belki özel hayatla ilgiliydi belki de korkuyla...“

Alptekin serginin iki anlama gelen ismi hakkında da, “Hali vakti yerinde olan insanlar şikayet etme derler, ilk anlamı bu. İkinci anlamı ise tam tersi. Berbat bir yere giden dünya içinde şikayet etmek yolları tıkıyor. Şartlar ne olursa olsun kişisel bir duruş edinip uğraşılabilir” dedi.