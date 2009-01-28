28.01.2009 - 01:40 |
Silvan için sergi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen Göçe Sebep Kalmasın Projesi’ne destek amacıyla, Yeditepe Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen “100 Sanatçı, 100 Eser” adlı karma serginin açılışı, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil, Silvan Kaymakamı Veysel Beyru ve sanatçıların katılımıyla 24 Ocak’ta yapıldı
Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hikmet Barutçugil, Memet Güreli, Mustafa Ata, Tülin Onat’ın da aralarında bulunduğu 100 sanatçının eserlerini bağışladıkları sergi, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası’nın 5. katında 30 Ocak’a kadar izlenebilecek. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, Silvan’da kötü şartlar altında bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu için kullanılacak.