Silvan için sergi

Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hikmet Barutçugil, Memet Güreli, Mustafa Ata, Tülin Onat’ın da aralarında bulunduğu 100 sanatçının eserlerini bağışladıkları sergi, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası’nın 5. katında 30 Ocak’a kadar izlenebilecek. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, Silvan’da kötü şartlar altında bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu için kullanılacak.