Çağın Hastalığı Tiktok

Facebook, Instagram, Youtube derken şimdilerin en çok konuşulan trend uygulaması Tiktok. TikTok, kullanıcıların önemli anlarını kısa video olarak paylaştığı platformdur. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan TikTok hem telefonda hem de bilgisayarda kullanılabiliyor. Geçenler de nedir ne değildir diye girdim, Gördüklerime inanamadım. Yurdumun çeşitli yerlerinde genci yaşlısı replikler ya da karaoke eşliğinde inanılmaz yeteneklerini gösteriyorlar. Özellikle genç kızlarda teşhircilik ön planda! Teşhirciliğin legalize edilmesinde ve normalleştirilmesinde kullanılan uygulamalardan biri bence Tiktok!Yoğun filtreler, hızlandırmalar, cut'lar ve efektlerle programı kullanan kişi normalden çok daha güzel görünüyor; ses inceltme ve dizi replikleri ile normalden daha tatlı olunuyor; müzik ve dans ile daha cool ve seksi olmak kolaylaşıyor:)

Tiktok 'da ki insanların, özellikle genç kızların %99 aynı yani kıyafetleri hal ve tavırlar.. Hepsi süslenmiş, açılmış, saçılmış, dekolteli şeyler giymiş; erkekler ise garip kılıklar içinde halden hale giriyorlar.Amaç ünlü olmak mı,takipçi kazanmak mı,ya da milletçe delirdik mi:)?

İşin ahlak boyutuna bakacak olursak, temeldeki teşhircilik ve beğenilme arzusu; oyuncu gibi rollere bürünme ,üretmekle yaratmakla alakası olmayan ve tamamen cinsellik ve popülarite beklentisi olan ve bunu Tiktok'un arkasına saklanıp uygulamayı sadece kullanıyorum tarzında arkasına saklanmak ise inanılmaz bir trajedi!

Kullanıcıların aileleri çocuklarının bu programları kullandıklarını biliyorlar mı?Bilseler tepkileri acaba ne yönde olurdu?Ben bir an çocuğumun kullandığını düşündüm,iki dakika sonra kafamı salladım!Çocuklarımızı teknolojinin olumsuzluklarından uzak tutmak için her önlemi almalıyız! Faydadan çok zarara yol açan uygulamalardan ne kadar uzak kalırsak kadar sağlıklı olacağımızın da kanısındayım.